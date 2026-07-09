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世足攻略／重演上屆4強對決摩洛哥要復仇 仍看好高盧雄雞法國1球小勝

聯合新聞網／ 趙榮瑞
法國與摩洛哥重演上屆4強對決，法國憑整體實力、數據優勢與替補深度被看好1球險勝，但摩洛哥堅韌防守與快速反擊仍具威脅。 法新社
法國與摩洛哥重演上屆4強對決，法國憑整體實力、數據優勢與替補深度被看好1球險勝，但摩洛哥堅韌防守與快速反擊仍具威脅。 法新社

2026世足賽

八強賽第一場由法國對上摩洛哥，重演2022年卡達世界盃的4強賽組合，是歐洲強隊和非洲黑馬的對決；法國上屆以2：0擊敗摩洛哥，本屆憑藉陣容厚度和體能優勢，普遍被看好，沒意外能以2：1或1：0險勝。

法國本屆5戰全勝，法國前兩屆都打進冠軍戰，大比賽經驗較佳，優勢是球星個人能力強，替補強度足以支撐下半場施壓，要警惕不能輕敵；摩洛哥本屆90分鐘內保持不敗，3勝2平，也是成為首支連續兩屆闖進8強的非洲球隊，且有強烈的復仇心態，要能把握有限的機會。

這場是法國豪華攻擊群和摩洛哥積極防守體系的對決，法國要破解摩洛哥的密集防守，摩洛哥要抓住法國邊後衛壓上後後防空檔的反擊和突擊。

法國過去5戰的六項數據都優於摩洛哥，平均控球率6成04比5成96差距不大，法國射正每場6.4，比摩洛哥的4.4多2求，射偏也是7.8對上5，角球法國7.2顆、摩洛哥5顆，攻擊次數法國118.4、摩洛哥107，危險攻擊法國67.8、摩洛哥46.2，可以看出法國各方面占上風，攻擊火力較旺盛。

法國擁有姆巴佩（Kylian Mbappe）、登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利斯（Michael Olise）等突破高手，攻擊手段多元又穩定，5場比賽進14顆球才失2球；摩洛哥進11球、失4球。不管進球或失球都是法國較平均，且最近7連勝，狀況正好，不過16強對巴拉圭曝露出面對密集防守時攻擊手段單一問題，應該再製造幾個得分路線。

摩洛哥是頑強堅韌的隊伍，在高強度的反擊能力是這次強隊，很不錯的黑馬，上屆4強後再闖8強，要擺脫單純死守的標誌。 法新社
摩洛哥是頑強堅韌的隊伍，在高強度的反擊能力是這次強隊，很不錯的黑馬，上屆4強後再闖8強，要擺脫單純死守的標誌。 法新社

摩洛哥是頑強堅韌的隊伍，在高強度的反擊能力是這次強隊，很不錯的黑馬，上屆4強後再闖8強，要擺脫單純死守的標誌。摩洛哥攻防體系比較平衡，中場凶悍，兩邊突擊速度滿快，但防守線在高強度對攻下，專注度容易下滑，抗壓能力相對弱。

穩固防守和高強度的反擊是摩洛哥優點，可能採取「5-4-1」陣型，比賽可能呈現高壓或鐵桶的局勢，能不能做到壓縮後場空間限制對方就要看臨場表現；哈基米（Achraf Hakimi）和奧納希（Azzedine Ounahi）是摩洛哥快速反擊的核心，本屆3：0贏地主加拿大、小組賽逼和巴西，防守出賽，但潛在問題是頭號攻擊人物賽巴里（Ismael Saibari）受傷，嚴重減弱摩洛哥由守轉攻串連的威脅性，造成球隊攻擊陣容創造力變差。

2026美加墨世足 世足戰報 世足專欄 法國 摩洛哥

趙榮瑞

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