阿根廷如何用13分鐘變出魔法？原因是教頭補水時灌輸的一句話

這場絕對是2026世界盃16強賽事中，最讓觀眾膽顫心驚的一戰，南美的「藍白軍團」對戰非洲「法老騎兵」，而開賽後就一直處於落後的南美軍阿根廷，靠著頑強求生意志，永不放棄精神，教頭更是利用下半時補水時灌輸了一句「劣勢是勇者最佳契機」，把握戰術堅硬韌性，團隊合一的凝聚力，從下半場頂進第一顆進球起，藍白軍用生命踢出精彩的13分鐘，天賦異稟球王梅西，關鍵時刻展現個人能力扳平比數，而隊友積極配合後來居上，成就史詩級勝利。

這場球，從埃及球員，亞西爾-易卜拉欣(Yasser IBRAHIM)，上半場第15分鐘，一記頭錘破門，讓阿根廷守門員定格框門前；這場比賽第一顆進球後，讓阿根廷迷茫了些，組鋒線進攻操之過急，讓對手有效阻擋；上半場第39分鐘，梅西主罰12碼球，被埃及門將預測到踢球方向，攔截成功，比數持續不變，上半場結束時，阿根廷總共創造了7次攻擊機會，而埃及隊只有區區的兩次，而這兩次之一就被非洲隊把握住進球。

埃及開賽15分鐘率先進球以一球領先，這是藍白軍久違落後局面，而上一次在世足賽事落後，要追溯到2022卡達世界盃，第一場以1比2輸給沙烏地阿拉伯的那場比賽。 美聯社

法老軍以一球領先，這是藍白軍久違落後局面，而上一次在世足賽事落後，要追溯到2022卡達世界盃，第一場以1比2輸給沙烏地阿拉伯的那場比賽；可以想像很難習慣，阿根廷踢「順風球」的怡情和追比數那是決然不同的心態，中場休息時，總教練特別提醒要貫徹從邊線進行攻擊，中場和後衛回防要及時，因為埃及進攻又急又快，阿根廷後衛在退防時，一邊退一邊要回頭看對方鋒線的跑位，不出總教練的預料，下半場第57分鐘，被埃及快攻踢進球門，而影像輔助裁判(VAR)馬上介入，埃及球員犯規在先，最終進球被取消，埃及還是以1球領先。

第66分鐘時，阿根廷雙換人，後衛尼科-岡薩雷斯(Nico GONZALEZ)及前鋒勞塔羅-馬丁內斯(Lautaro MARTINEZ)，替補上戰場，用意加強防衛及補足進攻速度力道，當球隊奪得球權後，急躁進攻過快，導致後防出現許多空檔，一旦對手打亂進攻節奏，失去球權後遭到致命反擊，這樣劇情再次被埃及鋒線主角，穆斯塔法-齊科 (Mostafa ZICO)，在下半場第67分鐘，演示第二次，那把握阿根廷失誤機會，埃及第二顆進球，把比數拉大，阿根廷方還在琢磨進球劇本。

埃及67分鐘踢進第二球時，當時阿根廷陷入絕鏡之中。 路透

第70分鐘補充水份時，藍白軍主帥斯卡洛尼(Lionel SCALONI)透過對話，鞏固全隊信心，讓他們全力以赴去拚，這劣勢是勇者最佳契機，而這句話藍白軍全員聽進去了；曾經斯卡洛尼公開怒批今年世足賽上下半場各一次的補水時間制度，把比賽搞成了「四節制」，但沒想到這次補水時間卻成了他們的救命稻草。

下半場第79分鐘，一記左邊線傳禁區一號柱方向，克里斯蒂安-羅米洛(Cristian ROMERO)，把握住老大這記妙傳，硬是頭頂進藍白軍的第一球；氣勢正旺的藍白軍團，隊長順勢運球找契機，在下半場第83分鐘，本想傳入小禁區，但被埃及後衛擋下，但球還是回到他腳下，再試一次傳2號柱方向，接應隊友沒有角度射門，順勢把球往門框中間挑高，此時站在球門前的「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯(Julián ÁLVAREZ)，把球挑過對方球員後，短傳給老大梅西，球王就不客氣補上強勁平飛進球，讓比數來到2比2平手局面。

而替補上場的勞塔羅-馬丁內斯，繼續扮演活化進攻節拍角色，更以出色的帶球能力，用精準控球助攻隊友找空檔，在傷停補時第2分鐘時，穩穩帶球在左邊線底部前，以一記長傳球找搭檔恩佐-費南德斯 (Enzo FERNANDEZ)，而小老弟躍起頭槌，造就勞塔羅助攻，也成就自己在這屆世界盃的第一顆進球，藍白軍3顆對上法老軍的2顆，這結果保持到主裁判吹起結束比賽的哨音。

賽後梅西喜極而泣表示，這場勝利，讓每一位阿根廷支持者，能卸下心情負荷。 美聯社

賽後，梅西喜極而泣表示：「這場勝利，讓每一位阿根廷支持者，能卸下心情負荷，讓我感到欣慰，從0比2落後，追回來真的非常不容易，但我們這支隊伍永不放棄，戰鬥到最後一刻，慶幸古蒂-羅米洛(Cuti ROMERO)早早進球，扭轉了局面，最終正規賽暨傷停補時內贏得了比賽！」，隊長又補充說：「這支隊伍今天的表現，令人難以置信，我很高興大家能夠繼續欣賞我們的比賽。」。

賽後記者會上，阿根廷總教練斯卡洛尼分享：「他們說我是位愛哭男孩，這場球賽的經過觸動內心深處，我哭了，沒錯！我無法掩飾內心波濤洶湧的感受，同時我無法自我消滅，這場球所帶來的感動。」藉著回答記者提問，分析這場勝利最重要原因：「今天成就意義非凡，堪比我們經歷過的許多賽事，因為這是一支永不停歇、勇往直前的球隊，這才是足球的真諦，戰術和策略固然重要，但如果我們今天沒有展現出這樣的實力，我們就已經被淘汰了！」。