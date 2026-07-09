塞爾進階數據已達名人堂安全門檻 堪稱浴火重生的最佳典範

塞揚級巨投塞爾(Chris Sale)日前生涯bWAR值已達名人堂安全門檻的60，對於他是否能進名人堂的爭論應該可以暫時畫下句點了。他曾經歷2019到2023這5年的低潮期，2024年再度復活後不但拿了生涯首座塞揚獎與三冠王，且已連續三年入選明星賽，如今他的進階數據終於跨過名人堂門檻，可說是浴火重生的最佳典範。

為何說bWAR值達60就是名人堂的安全門檻？近年進階數據抬頭，除了MVP、塞揚獎投票逐漸看重WAR值外，就連名人堂的標準也與WAR值息息相關，過去較重視傳統數據的觀念也開始被淡化。而近年透過全美棒球記者協會(Baseball Writers Association of America，簡稱BBWAA)選出的名人堂成員中，在先發投手與打者的部份都有個數據共通點，就是bWAR值超過60或至少接近60。

這些bWAR值超過60的球員，未必取得資格後的第一年就會入選名人堂，但歷經多年的等待終究還是得到肯定。今年入選的貝爾川(Carlos Beltran)和瓊斯(Andruw Jones)生涯bWAR值分別為70.0和62.7，各為第4與第9年入選。尤其瓊斯生涯還不到2000安，以舊觀念的標準高機率無法入選，但有了進階數據來佐證他十屆金手套加上打擊上的高度價值後，仍讓他能夠在快失去資格時被選進名人堂。像海爾頓(Todd Helton)、羅倫(Scott Rolen)、沃克(Larry Walker)、馬丁尼茲(Edgar Martinez)、穆西納(Mike Mussina)和雷恩斯(Tim Raines)等人也都是近10年等超過6年才被選進名人堂的球員，他們的bWAR值也都超過60。相信生涯bWAR值64.6、今年得票率已來到59.1%的厄特利(Chase Utley)未來也會入選。

前洋基名將穆西納入選名人堂，bWAR值也都超過60。 美聯社

至於塞爾夠不夠格進名人堂？他生涯累積的154勝、2.98防禦率、2691三振、1.05WHIP、11.1三振率與5.3的三振/保送比本身就相當具說服力，尤其生涯三振數可排史上第27，以他現在的狀態再投個兩年就有機會達成3000K。此外他的WHIP、三振率與三振/保送比分別排在史上第7、第3與第2。加上他拿過塞揚獎、投手三冠王且入選過10次明星賽，很難不讓人相信他具備名人堂的條件。如今他的bWAR值也正式跨越60大關，應該可以更加肯定他是準名人堂成員了。

只是這樣的榮耀或許是三年前大家所想不到的。2010年代有克蕭(Clayton Kershaw)、韋蘭德(Justin Verlander)、薛則(Max Scherzer)與葛蘭基(Zack Greinke)這四大巨投主宰大聯盟，這四位無疑都是準名人堂成員，而塞爾可說是2010年代第5大巨投，他2010年代的44.6bWAR值甚至略高於葛蘭基的43.8，差別只在於當時他少了一座塞揚獎，而對於名人堂與否當時也算走在樂觀的道路上。

但塞爾於2019年開始低潮，當年他的4.40防禦率寫下個人生涯最糟紀錄。他2020年因傷整季沒出賽，2021及22年分別只投9場與2場球，2023年雖投了20場，但其4.30防禦率也遠不如他白襪時期與紅襪早期時的王牌水準。他就這樣度過了整整五年的大低潮，當他2024年被交易到勇士時已35歲，要讓人相信他能夠東山再起已越來越困難。

2020年開始，塞爾就這樣度過了整整五年的大低潮，最後就浴火重生。 美聯社

然而塞爾不但成功東山再起，還直接以三冠王的成績拿下生涯首座塞揚獎，達成他在巔峰時期無法辦到的榮耀。而塞爾2024年東山再起後還沒有要停下來的意思，去年他雖因傷只出賽21場，但依舊維持王牌級的身手。而今年來到37歲的他仍保有塞揚獎的競爭力，目前寫下9勝6敗、2.27防禦率、95局、112三振、10.6三振率的優質數據。過去多少有名人堂級球員成功東山再起的例子，例如小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)2005年經歷多年受傷後突然又繳出35轟。但這多半是值得寫下佳話但實際上曇花一現的一季，而像塞爾這種低潮5年後又能夠東山再起且維持三年的案例實屬罕見，甚至可說是「幾乎沒發生過」。

現在我們不僅已可稱塞爾是準名人堂球員，且大家也都一同見證了史上極為罕見的浴火重生傳奇故事。