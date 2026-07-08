交易布朗成必要之惡？綠軍拆散雙探花看似荒唐卻有其道理

美國時間7月1日，NBA自由市場開市，往往是一年之中最熱鬧的時期，各球團制服組磨刀霍霍，無不準備大展拳腳，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離開效力8年的湖人隊，展開「決定4.0」之旅，無疑是FA市場壓軸且最大爆點，也是近年來少數透過自由市場轉隊的超級巨星。會有如此情形，是因為在當今嚴苛無比的薪資規則下，除了球星續留母隊能獲得最大張的合約，另一方面，若有球隊想在開市後騰出30%甚至35%薪資搶人，勢必只能在100%薪資上限下作業，一支頂級強權的團隊薪資，鮮少會低於薪資上限，多半會盡可能控制在第二層硬上限以下，甚至避免撞到第一層硬上限，否則超出稅線的連帶罰則，將讓制服組叫苦連天。

若以不超出薪資上限為前提部署戰力，操作空間受限，勢必會綁手綁腳，陣容東缺一塊西缺一角，更別說想用這樣的陣容招攬球星了，因此近年球星轉隊大多透過交易方式，今年夏天就已經見到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、莫蘭特（Ja Morant）等一哥級球星披上新戰袍，球員變相獲得自由，以及能決定下家的權力（如安戴托昆波），而母隊也能避免人去樓空、資產變空氣等最糟情況，收回資產同時重塑球隊時間線。

變賣陣中當家球星的隊伍多半有共通點，與爭冠行列脫節，現有陣容已逐漸摸到天花板，所剩資產無力升級（公鹿），或是陣中有更具潛力又保有薪資紅利的年輕核心（灰熊），當球員本身著眼的方向與球隊成平行線，就是該說分手的時候，正因如此，也無怪乎當塞爾蒂克交易布朗（Jaylen Brown）至76人的消息傳出，整個球壇都為之震撼。

塞爾蒂克上季在頭號球星泰托姆（Jayson Tatum）缺陣超過50場的情況下，依舊打出東區第二戰績，布朗進攻端獨挑大梁，表現再進化厥功至偉，場均貢獻28.7分、6.9籃板、5.1助攻全能數據，三項數據皆締造生涯新高，再次獲選年度第二隊，在MVP排行榜上高居第六，代班一哥表現稱職，按照一般邏輯，短期內唯一目標仍是衝冠的綠軍，顯然沒有自廢武功、降低紙面戰力，並將主力解壓縮為選秀籤資產的動機，更何況布朗不只用整個生涯證明自己是泰托姆旁的優質二把手，更用上季實績宣告自己有單獨扛起產能的實力。

喬治(前)雖在今年季後賽首輪證明經驗無價，但現有實力依舊被公認不足以匹配頂薪。 路透

想公正地評價布朗交易案，必須先從包裹本身看起，塞爾蒂克送出布朗，換來36歲的小前鋒喬治（Paul George）、2028年首輪選秀權、2031年76人無保護首輪權和兩個二輪選秀權，要知道喬治雖在今年季後賽首輪證明經驗無價，但現有實力依舊被公認不足以匹配頂薪，喬治這張約剩餘兩年，總值約1.1億，不只明顯溢價，還有更高的老化衰退風險，76人等於僅用兩張首輪、兩張次輪便將喬治升級成布朗。

不只成功甩掉燙手山芋，還換來正值當打之年的MVP競爭者，代價也遠低於預期，怎麼看76人都是毫無疑問賺到流湯的一方，甚至用「搶劫」兩字也說得通，ESPN針對這筆交易，直接給了塞爾蒂克評分最低的D+，不少美媒交易當下可是給出「嘗試理解」、「WTF」等字眼表達困惑與錯愕，一向被視作聯盟頂尖總管之一的史蒂芬斯（Brad Stevens）更是被大炎上，收到來自四面八方的謾罵，不得不暫時關閉社交平台。

短短兩個禮拜前，塞爾蒂克還身處安戴托昆波交易案的競爭行列，公鹿最後留下塞爾蒂克、熱火兩隊在牌桌上加注，塞爾蒂克以布朗加上兩張首輪為主菜，看起來沒有如熱火掏出家底般的瘋狂，這也很合理，塞爾蒂克是支操盤穩健的常勝軍，沒必要透支未來承擔風險，而他們只差一點就能將字母哥拿到手──只要他們願意多給出一些選秀權，或是割捨新秀岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）、謝爾曼（Baylor Scheierman）等人。

布朗交易案讓被視作聯盟頂尖總管之一的史蒂芬斯（圖）被炎上，收到來自四面八方的謾罵。 法新社

從將布朗擺上貨架上開始，似乎就預示雙方的結局注定難堪，只是僅為了這樣的代價就將布朗送走，還是令人感到不勝唏噓，塞爾蒂克從布朗交易中獲得的回報甚至比35歲、傷病纏身、涉嫌「陰陽合約」的雷納德（Kawhi Leonard）還要少，選擇的交易對象，甚至是短短兩個月前對他們上演「1比3」下克上大逆轉的76人，可說是主動幫同區死敵升級，但事實上這過程也有跡可循。

事後回頭看，熱火包裹脫穎而出，選擇另一條路的塞爾蒂克似乎沒有準備充足備案，與公鹿談判破局，也意味著和布朗之間的信任破裂，顯然綠軍沒有信心能修復這段多年來充斥著交易傳聞的關係，史蒂芬斯隨即在全聯盟來回奔走，試圖尋找布朗的新東家，以最粗暴的方式解決問題，史蒂芬斯做出決定後，似乎尚未意識到自己是交易中較為急迫的主動方，談判中往往會落於下風，即便現在正在兜售的是聯盟前十等級的球員，也無法扭轉情勢，史蒂芬斯從最初的四張首輪開始喊價，一路喊到自由市場開市，各隊陸續操作填滿薪資空間，能匹配薪資的隊伍愈來愈少，牌桌上耐心等待到最後的76人成為最後贏家，塞爾蒂克找不到人接盤，只能被當肥羊宰，而76人也確實宰了一筆。

這筆交易被評為近代NBA歷史上「最不必要的交易」之一，因為球迷、媒體們思來想去都無法解決核心問題：「為什麼塞爾蒂克需要交易布朗？」是什麼原因，讓塞爾蒂克無論如何都要在休賽季賣掉這位29歲、受當地球迷愛戴、未來必然會被綠軍退休背號的的前FMVP？若真要細究，確實還是能理出大致脈絡，理由包括但不限於：布朗的進階數據並不足以支撐起帳面成績，他在場上並不是那麼有效率，On/Off 值連年是負數，本季不在場時球隊能贏更多分，BPM頂多是普通明星的程度，不可取代性沒有帳面上看起來那麼高。

當然進階數據無法宏觀解釋籃球所有層面，布朗在攻防兩端承擔的責任、對應的強度都和綠葉無法相提並論，但球隊有長達10年的樣本佐證，球隊在布朗沒打的時候，表現絲毫未受影響，塞爾蒂克不認為，2020年代後全聯盟第一的例行賽勝場與季後賽勝場要歸功在布朗身上，而是建立在球隊本身的養成系統、看人眼光或是教練團運籌帷幄──無論是什麼理由，布朗的名字都不在其中。

塞爾蒂克不認為，2020年代後例行賽與季後賽勝場歸功在布朗身上。 法新社

結合上述的切入角度，或許我們可以得出更加單純、更接近本質的解釋方向：布朗太貴了。無論綠軍用什麼方式衡量布朗的價值，都無法得出布朗配得上這份頂薪合約的結論，當實力高過應得的薪水，就只存在一種形容方式，那就是「溢價」，代入到這個CASE，塞爾蒂克賣掉的是一份還長達3年的溢價約，似乎也就能理解為何綠軍眼中布朗價值僅此了。

既然如此，精明的史蒂芬斯當初怎麼還會乾脆地在3年前給出5年3.04億美元延長合約，讓布朗成為當時年薪最高的球員？不過時空背景不同，當時綠軍還在衝刺2008年後首冠，尚未證明現有組合的上限，貿然大改組對球隊並非好決策，若因談約不順讓布朗「鬧氣氛」，更是難以彌補，如今態勢有變化，塞爾蒂克續約布朗隔年勢如破竹摘下金盃，2019年後受限於薪資規定，維持主力陣容難度增加，再無球隊能完成連霸，難度可想而止，史蒂芬斯當然也明白，確立泰托姆是陣中唯一值得領35%頂薪的核心，上賽季止步次輪後，就已經開始大刀闊斧為薪資瘦身，布朗的頂薪合約自然猶如制服組眼中釘，球隊並不單純是因泰托姆面臨大傷才決定重整，只不過正因如此，才給了讓布朗「刷身價」的機會，

如同史蒂芬斯在昨日記者會上提到：「球隊中有兩位球員在使用率如此高的條件下，佔據球隊7成薪資空間，長期來看可能會對建隊深度有所影響。」交易除了著眼於能否替球隊補強，也考量能否換回持續彈性運用的籌碼，看好喬治能在攻防兩端扮演稱職的角色球員，不過喬治領的也是35%頂薪，這個論點有點站不住腳，只能說在塞爾蒂克制服組眼中，多一年的頂薪合約，對操盤的負面影響足以蓋過布朗與喬治的價值差，「彈性」是這筆交易的唯一目標。

從尼克手上挖來頂尖藍領羅賓森（圖），種種行動表明了，塞爾蒂克以不同方式詮釋爭冠野心。 路透

當然更根本的理由是，塞爾蒂克相信即便少了布朗，仍舊能保有爭冠底氣，畢竟在他們眼中，溢價的布朗都能帶隊東區第二，一哥泰托姆單獨帶隊戰績也不會差太多，新科年度最佳總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）還具備著從球隊榨出所有可能的魔法，加上補進了優質3D喬治，儘管領這份薪水，對喬治的期待絕對不僅於此，但球隊不會對他要求過高，而他也完全有機會重返巔峰，畢竟去年的他仍然是位優秀的NBA球員，他的無球能力、多年的二哥經驗也絕對適配泰托姆，另外從尼克手上挖來頂尖藍領羅賓森（Mitchell Robinson），種種行動表明了，塞爾蒂克以不同方式詮釋爭冠野心，以防守為基底，泰托姆帶隊搭配功能全面的綠葉，仍有實力在東區有一番作為。

只不過，若要說這筆操作的手段一點都不粗糙，恐怕言過其實，這依舊是不折不扣的塞爾蒂克式作風，在商言商，必要時毫不手軟，對綠軍球迷而言，這份傷痛勢必還會持續一段時間，直到史蒂芬斯再次用結果證明自己的眼光無誤，正如他多年來一次又一次所做到的那樣。