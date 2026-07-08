日職／徐若熙傷、林安可悶 兩人表現攸關台灣好手旅日模式

從中職輸出到日職的球員目前共有3人，分別是火腿的古林睿煬、西武的林安可及軟銀的徐若熙，不過3人今年的表現都不符期待，對球隊的貢獻度不高，後續可能改變日職球團對台灣球員的簽約策略。

今年是古林在火腿的第二個球季，古林上季4月底首次在一軍登板，雖然5又2/3就失掉7分其中有5分自責分，但接下來3場都投出優質先發，並且拿下2勝，可惜6月初先發2局就緊急下場，之後因腰傷休息3個多月，季末復出2場後援表現不佳，在季後賽卻幫助球隊力挽狂瀾，先發上場拯救火腿於淘汰關頭，火腿最後雖無法晉級到下一輪，古林這場的投球內容已令人期待他隔年的表現。

古林睿煬今年防禦率超過7。圖截自火腿官方X

本季因球隊陣容及教練團決策，古林竟從牛棚出發，前5場出賽都是後援，防禦率6.23並不好，隔了20天，5月初重回先發，投4局被打包括1轟在內的5支安打，失掉2分退場，再度被降二軍，二軍4場先發內容逐漸好轉，6月中再上一軍先發，3又2/3局掉了5分，本季在一軍共出賽7場，防禦率高達7.50，下二軍後至今半個月也沒有任何出賽紀錄。

古林前隊友林安可在今年季前加盟西武，雖名列開幕一軍名單，開季連9場比賽有安打，但也因為每場只有1支安打，所以打擊率僅2成5左右，之後的打擊內容不見起色，尤其在隊上其他兩名洋砲的表現都比他好的情形下，5月底首次被下放二軍。

林安可目前在西武的打擊率還不到2。聯合報系資料照

在二軍的林安可大開殺戒，15場比賽打出6轟，6月底再度升上一軍，但2場比賽7個打數被三振4次，重回一軍後的安打尚未出爐，目前的打擊率是1成89，2轟、10分打點，OPS只有5成73。

季前轉戰軟銀的徐若熙，今年帶給台灣球迷的感動為3人中最多，徐若熙在4月1日初登板，先發6局只被打出3支安打，送出6次三振，無失分拿下首勝，第二場先發雖吞敗，但7局只失1分，連兩場投出優質先發；不過第三場面對歐力士，徐若熙歷經生涯最慘一役，投不到2局就狂失7分，下二軍調整後再度先發，仍舊是4局失7分，二度下二軍。

徐若熙傳出腰傷消息，軟銀方面僅證實他不能投球，但日媒報導有可能整季報銷。中央社

5月底交流戰再上一軍面對廣島，6局7次三振無失分，拿下個人第二勝，一周後先發對上DeNA，6局失2分，再次連兩場優質先發，之後到二軍休養，14日二軍出賽對阪神投3局後就未再出賽，連原本預定的先發也跳過，近日傳出返台並有腰傷必須動刀的消息，當然這尚未獲得軟銀證實，如果屬實，勢必要休養2個月以上的時間，今年球季提早結束的可能性很高，即使沒有受傷，投兩場就需要長時間調整的模式也讓教練團運用的難度提高。

徐若熙及林安可是中職去年在投打兩方最強的台灣本土球員，季後不約而同挑戰日職，至今一個傷，一個悶，最強投打在日本的表現或許也會讓日職球團改變往後爭取台灣好手的方式，降低簽下在中職養成，打出成績的資深球員的比重，而採取與美國球隊相同，如宋家豪及孫易磊等人，在年輕好手尚未進入中職前就先網羅。其實日職球團近年開始積極採取這種模式，歐力士的陳睦衡、樂天的蕭齊及軟銀的張峻瑋都在同一年被日職球團簽走，自己來養成，如果日職球團之後將比重更移往這塊，畢竟與美國相比，日本也不是完全沒有優勢，那將會有更多的年輕好手挑戰海外，中職的人才庫只會越來越少。

※數據統計至7月6日