世足攻略／哥倫比亞前鋒報銷與流感打擊 瑞士交手占優有望贏一球

瑞士和哥倫比亞的16強壓軸對決，本來認為兩隊實力相當，但現在有哥倫比亞有傷病和流感雙重打擊，戰力受損，瑞士有機會小贏一個球。

瑞士小組賽展現極高的戰術紀律性，以不敗戰績出線，球隊整體框架完整，後場核心阿坎吉（Manuel Akanji）、埃爾維迪（Nico Elvedi）和門將柯貝爾（Gregor Kobel）狀況都保持相當不錯，攻擊方面恩博洛（Breel Embolo）、沙奇里（Xherdan Shaqiri）狀況也好。

瑞士隱憂是中場埃比瑟爾（Michel Aebischer）有傷在身，還有3名主力賽前訓練提前退場，不過整體輪換深度充足，對整體沒太大影響。

哥倫比亞主力前鋒科爾多瓦（Jhon Córdoba）腿筋撕裂，整屆賽事報銷，對球隊戰力有很大影響。 歐新社

哥倫比亞小組雖只失一球，但主力前鋒科爾多瓦（Jhon Córdoba）腿筋撕裂，整屆賽事報銷，他是前場重要人物，使哥倫比亞陣地攻擊缺乏有效的攻擊選手；加上J羅（James Rodriguez）在內多名老將身體不適，哥倫比亞可用主力減少，傷病和流感雙重打擊下戰力受損。

瑞士有極強的中場能力，可能透過強力逼搶製造機會，定位球和頭頂球具備穩定得分能力；哥倫比亞進攻單一，僅能依靠迪亞斯的單點突破，加上傷病問題，體能可能影響哥倫比亞比賽後段出現注意力不足中、動作變形狀況。

雙方歷史交手3次，瑞士2勝1敗佔優勢，這場預估會是低比分的態勢，瑞士靠高強度反擊掌握比賽節奏，1：0或2：1勝出。