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世足攻略／對非洲球隊有完美勝率 阿根廷就算被逼到PK也能贏

聯合新聞網／ 趙榮瑞
阿根廷梅西(左)要來對決有「埃及梅西」之稱的薩拉赫。 法新社
阿根廷梅西(左)要來對決有「埃及梅西」之稱的薩拉赫。 法新社

2026世足賽

衛冕軍阿根廷16強要碰上埃及，阿根廷近8次對決非洲球隊保持全勝，是非洲剋星；核心人物梅西（Lionel Messi）本屆延續球星表現，已經締造連8場進球紀錄，應該一個球小勝，就算被逼到PK也能奪勝。

六項數據來看，阿根廷整體比較好，埃及在角球和危險攻擊較好但差別不大。阿根廷本屆展現強大集體實力，以小組第一出線，但和維德角到延長賽才驚險奪勝，防守線被對方兩度快速反擊，直到加時賽才透過梅西角球造成的烏龍球鎖定勝局曝露防守線的隱憂，對上埃及後防線要注意。

埃及本屆寫下歷史突破，終結淘汰賽缺席的歷史，32強PK大賽贏澳洲更得到世界盃首場淘汰賽勝利，展現極強的防守韌性和紀律性。埃及常規賽沒有失球(失分是烏龍球)下贏了澳洲，全隊士氣高漲，這場毫無包袱下面對衛冕軍，有創造冷門的心理優勢。

埃及攻擊線極度依賴薩拉赫（Mohamed Salah）的單打突破，反擊速度是他最主要威脅來源，他和梅西的球星表現將是本戰焦點；梅西掌握節奏和定位球，薩拉赫倚賴速度反擊，梅西能否突破埃及鐵桶陣，埃及能否抓住阿根廷後防線轉身慢、找到機會反擊，將影響這場比賽。

阿根廷近8次對決非洲球隊保持全勝，核心人物梅西（中）本屆延續球星表現，已經締造連8場進球紀錄。 法新社
阿根廷近8次對決非洲球隊保持全勝，核心人物梅西（中）本屆延續球星表現，已經締造連8場進球紀錄。 法新社

兩支球隊世界盃從沒交手過，阿根廷是控球主導，攻堅密集防守，利用梅西在中前場的牽制力，衝擊埃及的密集防守；阿根廷前幾戰曝露禁區內攻堅效率降低，以及定位球防守鬆懈的問題，若久攻不下可能導致心太急躁，讓對手有反擊空間。

埃及應該會打「5-4-1」，後半場區域防守，壓縮中間空間再伺機反擊，缺點是定位球防守較差。

整體來說阿根廷佔據明顯優勢，擁有對戰非洲球隊的全勝心態，但足球充滿不穩定性，埃及的防守韌性和薩拉赫單打突破能力也好，阿根廷會打得辛苦，應該一個球小勝，就算被逼到PK也能奪勝。

2026美加墨世足 世足專欄 世足戰報 阿根廷 埃及 梅西

趙榮瑞

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