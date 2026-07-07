維德角成阿根廷「照妖鏡」 糾正藍白軍別以為光靠梅西就會贏

阿根廷將在台灣時間7月8日凌晨零時，強遇非洲足球要角，埃及，與這支正式的對戰經驗，居然要回朔98年前的阿姆斯特丹，荷蘭奧運會的足球項目，準決賽交手於1928年6月6日，藍白軍以6比0輕取埃及，但金牌戰阿根廷以1比2敗給烏拉圭，屈居奧運銀牌，而這陌生又遙遠的足球歷史，當時國際足球總會(FIFA)雖然已經在1904年成立，但一直擔任國際奧林匹克委員會(IOC)，在足球項目的協辦角色，直到1930年第一屆世界盃才由烏拉圭來主辦，並取得首屆賽事的冠軍。

維德角在非洲足球賽場上，其他隊伍會稱呼這個擁有10個大大小小島國代表隊為「藍鯊」(Blue Sharks)，而這支年輕隊伍，這屆北美三國世界盃的非洲資格賽，10場主客場賽事就以7勝、2和、1敗、16顆進球及8顆被進球，在非洲大陸分組第一名的好成績，拿到隊史第一次世足賽參賽權，可以想像首次踏上足球最高殿堂，就讓同小組的三支隊伍，什麼便宜都沒佔到，奪冠呼聲喊的響亮的歐洲勁旅西班牙，連顆球都沒進；而南美二冠王的烏拉圭，進兩球就被島國軍回敬兩球；而富的出油的沙烏地阿拉伯，把西班牙當成學習榜樣，以和為貴，可以想像小組賽「藍鯊」積分3分，繼續寫世足筆記。

與非洲新興足球勁旅維德角之戰，可以說是阿根廷隊現實狀況的「照妖鏡」，看的出來藍白軍在突破對手防守，在上半場時一籌莫展，直到第29分鐘時，剛帶球過半場的利桑德羅-馬丁內斯(Lisandro Martínez)，一記長傳至大禁區中右側，被10號梅西像磁鐵般把球用左腳吸住在可控制的角度，一個小彈跳，再用適當力道讓左腳貼上球面，球就應聲破網，這是這場球賽的雙方第一球，但可以看的到「島國軍」則是非常有耐心等待機會，組織有序的進攻節奏，並伺機發動快速而精準的反擊，試圖掌控球權企圖心，讓南美隊加速回防速度。

與非洲新興足球勁旅維德角之戰，可以說是阿根廷隊現實狀況的「照妖鏡」，看的出來藍白軍在突破對手防守，在上半場時一籌莫展。 法新社

「藍鯊」沉住氣組織進攻，井然有序把握中場連結鋒線，高位處以精準傳遞，讓阿根廷中場急退防，來阻擋敵軍策略奏效，但防不勝防，維德角德羅伊-杜阿爾特(DEROY DUARTE)，在下半場第59分鐘時，接獲同在大禁區隊友妙傳助攻，讓他起腳將球踢進阿根廷球門內，把比數扳平1比1；南美隊驚覺後衛防線，居然出現縫隙已經讓「藍鯊」輕而易舉的鑽了進來，做實了「平手專家」的名號。

被對手進球4分鐘後，阿根廷教頭斯卡洛尼(Lionel Scaloni)，立馬把勞塔羅-馬丁內斯(Lautaro MARTINEZ)及蒂亞戈-阿爾馬達(Thiago ALMADA) 換下場，讓阿爾瓦雷斯(Julián Álvarez)和尼科-岡薩雷斯Nico GONZALEZ替補上場，企圖改變攻擊的氛圍，但阿根廷的一波波攻勢，就是被維德角的後防線給斷開解圍，在大禁區前起腳太過軟弱，力道根本傷不到對手「筋骨」，而「藍鯊」門將沃齊尼亞(Vozinha)更是把藍白軍隊長的自由球，當作終極版的撲救練習，而角球部份被其後衛擋住可射門角度，硬是把比賽走完正規時間，仍以兩造各1球，走入延長賽的局面。

可以看的出來，「藍白軍」踢的急躁些；但延長賽開踢2分鐘後，梅西開了一記角球，在第一門柱前麥克阿列斯特(Alexis Mac Allister)，把球頂到第二門柱右邊，利桑德羅-馬丁內斯(Lisandro MARTINEZ)把握住維德角後防的大空擋，用左腳把球掃進沃齊尼亞頭頂上，讓進球取得球賽領先；但延長賽第103分鐘時，「平手達人」又強迫翻轉局勢，「藍鯊」戰將西德尼-卡布拉爾(SIDNY CABRAL)接到隊友揚尼克-塞梅多(YANNICK SEMEDO)傳球，帶球幌過阿根廷後防，一進大禁區入就起腳，長球對角旋入球門刁鑽的右上角，讓雙方進球數再度取得平衡。

維德角最後是輸在波爾賀斯(3號)烏龍球上面。 美聯社

延長賽第111分鐘梅西再度角球侍候，當球開到第一門柱前，阿根廷克里斯蒂安-羅米洛(Cristian ROMERO)頭槌，維德角球員迪內伊-波爾賀斯(DINEY BORGES)，也跳起想把球頂出底線外，但飛快球速讓球扎到他的右手臂後，球產生小角度反射，讓烏龍入自家球門，最終阿根廷以3比2驚險取的勝利，艱難刻苦的開啟16強的大門，但真真實實被維德角上了扎扎實實的一課。

這一場比賽如同一張「照妖鏡」，讓阿根廷的缺點展露無遺，上半場取得領先之後，防守端的漏洞百出，戰術節奏執行力異常的被動遲緩，從理論上來說，阿根廷實力應該在維德角之上，隨著比賽進行本應該逐漸佔優勢才對，賽場上的策動戰略反由島國軍主導許多攻擊機會，藍白軍拱手讓出了主動權，讓球員們體能消耗量增多，顯現出集體疲勞，整支球隊看起來筋疲力盡，無法繼續以高位逼搶來掌握先機，而1對1盯人本該要有的嚴加防衛，攻擊轉換退守時，整體中後衛相對性站位失誤，導致大禁區外防守薄弱，讓「藍鯊」軍的後衛西德尼-卡布拉爾《越區自攻》起腳就建功，在延長賽進球，幫助非洲軍第二度追平比數，同時也讓藍白軍主帥斯卡洛尼，危機意識加重了許多，但慶幸的是，球王梅西那記角球開出瞬間，讓非洲島國「平手王者」稱臣，世界盃首部曲在32強畫下休止符。

賽後記者會，藍白軍總教練斯卡洛尼特別指出，當年2022卡達世界盃的第一場球，與沙烏地阿拉伯碰頭，是他領軍世界盃的初體驗，很可惜曾一度領先，但中東油國扳平了比分後，又踢進第二球，當時阿根廷隊在球場氣氛就變了樣，直接影響比賽結果；而這場面對維德角是斯卡洛尼帶領「藍白軍團」第100場球賽，特別表示：「這是一場勢均力敵的較量，絕對不是我們早已勝券在握，穩穩當當就能拿下勝利，當延場賽進入尾聲，我們進第三顆球時，老實說，我的危機意識加重許多，害怕擔心比賽最後時刻功虧一簣，戰場情勢變化轉變比賽結果，我只能說，世界盃每場比賽都有相當程度的複雜，球隊很難保持一定的比賽節奏，這場比賽在某些時候感覺和沙烏地阿拉伯那場很像，當年的輸球，讓教練團及球員開了『眼』，而這場膠著比賽，當頭棒喝了我軍，球隊要好好修正缺失，做足準備對付非洲埃及。

32強阿根廷對維德角戰役打得驚險，梅西(右)在對手門將沃齊尼亞堅強防守下，艱苦取得晉級勝利。 法新社

16強一役，「藍白軍團」將與「法老騎兵」面對面對決，亞特蘭大的這座球場，將以進球多寡，殘忍決定去留；而六屆元老梅西分享說：「這是一場淘汰賽，沒有人會輕易放過你，我們知道比賽絕對不會輕鬆，而這正是這屆世足賽的特點，實力非常接近，比賽非常複雜，每一場比賽都極其艱難，對球員體能要求極高，一如既往，發揮出色或發揮失常，都是老生常談，從之前比賽汲取教訓，認真面對問題並修改缺失，更積極做正確事情，我們將戰鬥到最後一刻！」