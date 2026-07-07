世足賽／唱〈Wonderwall〉唱到燒聲？ 凱恩幽默宣告「聲音回來了」

「三獅軍團」英格蘭昨天在16強賽苦戰中以3：2險勝墨西哥，強勢挺進8強，不過賽後最引發球迷熱議的，莫過於英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在接受外媒採訪時，竟以極度沙啞、近乎「失聲」的鴨子嗓受訪，該段畫面隨即在網路上瘋傳。經過一晚的休息，凱恩今天特別拍攝影片向大眾報平安，幽默大喊「我的聲音回來了！」

英格蘭日前與墨西哥之戰踢得驚心動魄，小將寬沙（Jarell Quansah）下半場領到紅牌被驅逐出場，陷入10人應戰劣勢的英格蘭，靠著凱恩頂住壓力罰進關鍵點球，才艱難守住勝果。或許是高張力對決後的宣洩，英格蘭全隊瘋狂高歌綠洲樂團（Oasis）的名曲〈Wonderwall〉慶祝，沒想到卻讓陣中頭號射手的聲帶徹底「過載」。

當時凱恩賽後接受英國廣播公司（BBC）訪問時，只能一邊苦笑、一邊用極度粗糙的氣音說：「這場比賽太瘋狂了，我們必須戰鬥。我剛剛一直在唱歌，現在真的沒辦法說話。」這段罕見的訪問隨即引來網友瘋傳，戲稱他像是剛參加完搖滾音樂祭。

所幸，在經過一晚的睡眠與熱茶調理後，凱恩的嗓音已恢復大半。他今天在社群媒體上開玩笑地說：「昨晚那真是一段歷史級的經典訪問，很高興看到大家在網路上笑得開心。但對我來說，那是結束完美夜晚的完美訪問。」

談到這場執教大賽的經典戰役，凱恩感性表示，能在阿茲特克球場這種具備指標性的聖地踢球非常特別，尤其在少打1人的逆境下，隊友們燃燒鬥志、覆蓋了球場的每一寸草皮。在順利跨越墨西哥這道難關後，英格蘭將在8強移師邁阿密，與挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）狹路相逢，爭奪4強門票，他與凱恩目前也在進球榜上以7球和6球排名第1、2名。