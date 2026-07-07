聽新聞
0:00 / 0:00
煮茶論戰／球風不搭 森巴軍團失去靈魂
巴西這次十六強輸給挪威，等於從二○○六年開始都無法奪冠，且連六屆都是敗給歐洲球隊。整體來看，巴西的困境並非單一選手和教練問題，從比賽的心態、傷病、人才結構的斷層和教練的打法的無法融合，造成最後結果。
就輸給挪威這一場來看，主要關鍵是上半場的點球失誤，吉馬良斯失去絕佳機會，錯失領先導致士氣崩潰。這顆球如果踢進，巴西會贏，但有巴西媒體報導，幾場比賽表現最好的巴西門面維尼修斯關鍵時刻退縮，才會造成吉馬良斯沒有心理準備下去踢。
嚴重傷病對巴西也造成影響，中場大將帕奎塔受傷，右邊突破點拉菲尼亞也缺陣，造成中場梳理失效，右邊攻擊也癱瘓，使維尼修斯面臨多人包抄，戰術理論脫節下過度依賴個人天分和浪漫主義的進攻。
從二○二三年開始，巴西頻繁更換總教練，去年接下兵符的安切洛蒂來自義大利，打法比較保守，主要是傳球、小組織的打法，和巴西球風不太一樣，兩個風格導致球員碖亂；這場比賽戰術戰略的錯誤也是關鍵，安切洛蒂始終採取極度保守的義大利式防守，主動放棄中前場的逼搶，全場控球率才三成四，導致森巴軍團喪失靈魂，被對方節奏壓制。
巴西青訓產生大量盤帶型的前鋒，但缺乏頂級的中場，出現有球星但沒有體系的困境，也是造成卅六年來最差成績的原因之一。
（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。