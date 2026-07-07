灰狼76人騎士都要搶詹姆斯 老詹「最後決定」落在這五隊

NBA自由市場最後一條大魚「老詹」詹姆斯究竟會選擇那一支球隊，還沒做出生涯「最後決定」。

目前在市場上主動招募老詹的球隊包括勇士、騎士、灰狼和76人，外傳熱火有意招募老詹重回邁阿密，跟「字母哥」安戴托昆波合體共謀奪冠大業，但熱火總裁萊里似乎不曾表明過態度。

老詹與萊里之間有一種外界無法釐清與理解的「默契」，老詹生涯不管在那一支球隊一向「由我做主」，這也是2014年夏天老詹決定離熱火主因。但熱火永遠的老大是萊里，這是全世界都是知道的事實，儘管老詹和字母哥合體奪冠機率奇高，但老詹重回熱火打球機率幾乎是0。

騎士對老詹來說，回家的意義遠勝過爭冠實力，騎士也展現希望老詹再度決定回家打球誠意。騎士先發後衛哈登跳出最後一年合約，尚未完成續約，就是等老詹最後決定。

詹姆斯和布朗尼。 美聯社

騎士甚至不排除把老詹兒子布朗尼詹姆斯也從湖人交易過來，讓老詹父子一起回家成為隊友，布朗尼目前跟湖人還有一年230萬美元合約。

勇士前鋒格林跳出最後一年合約，主要用意也是幫勇士創造操作空間，爭取老詹加盟，格林的情況跟哈登一樣，只要搞定老詹，兩人都會跟母隊完成續約。

為了招募老詹，格林主動跳出合約，加上勇士王牌柯瑞親自招募，試圖從爭冠、實力、情感多方面說服老詹。華裔NBA球星林書豪形容，如果老詹真的決定加入勇士跟柯瑞成為隊友，全世界都會炸裂。

目前最積極爭取老詹加盟的兩支球隊是76人和灰狼。

詹姆斯若和柯瑞聯手勢必震撼整個聯盟。 美聯社

灰狼後場今年夏天組成「鮑威爾+愛德華」夢幻拍檔，就是缺一個王牌前鋒，老詹無疑是灰狼奪冠最後一塊關鍵拼圖。

76人也在「肖想」老詹，但76人只有390萬美元老將底薪可以報價，老詹經紀人保羅即使公開陳述，老詹今年夏天決定球隊的主要考量在快樂打球和爭冠實力，但76人只有老將底薪，能不能打動老詹，確實有很大疑慮。

除了這五支球隊，其他球隊應該都不在老詹最終決定考量。

我的分析判讀：

1、老詹和萊里之間有無法化解老大權利之爭，熱火幾乎不可能成為老詹下家。

2、騎士除了老詹「再度回家」打球的意義，論實力和競爭力，老詹回家打球機率並不高。

3、76人只剩老將底薪，老詹再不乎薪水和金錢，但只能給老將底薪實在很難說服所有人，儘管76人陣容和天賦非常夢幻，有麥克西+布朗+安比德三巨頭合體，但我認為打動老詹機率不大。

4、灰狼很有競爭力，陣容配置也非常適合老詹，中鋒戈貝爾、前鋒麥克丹尼爾斯防守一流，後衛愛德華、鮑爾夢幻組合，根本就是為老詹打造的奪冠陣容，但老詹生涯最1-2年還要遠赴明尼蘇達打球，離開家庭，老詹肯定有所顧忌。

5、勇士看起有點老，陣容天賦又因主力前鋒巴特勒持續傷停出現缺口，但勇士就在加州，還有柯瑞當超級說客，老詹和家人生活並不需要改變太多，就能幫助老詹融入新球隊和新賽季，享受新生活。

五隊都在出招，期待能搶下老詹，我認為老詹最後決定選擇加入勇士機率還是最大。