世足攻略／美國巴洛根獲「免死金牌」加地主優勢 有望逼平比利時

美加墨世界盃僅存的地主美國，16強淘汰賽要碰比利時，比利時各項數據都比較好，但美國握有主場優勢，韌性極強，有機會逼平或比利時小贏一個球，若拚到加時賽或PK就難說。

比利時從控球權、攻擊次數、危險攻擊、射正、射偏和角球，六項數據都比美國好，但不會差很多，比利時優勢是德布勞內（Kevin De Bruyne）的控制能力和盧卡庫（Romelu Lukaku）的終結能力是世界等級，上一場加時賽逆轉塞內加爾，狀況不錯，戰術素質也比較高。

比利時常打「4-2-3-1」，以控球為主，掌握中場的創作力，但防守線老化是隱憂，體能上面臨考驗。

美國主力前鋒巴洛根（左）上一場領到紅牌，原本停賽對美國是很大損失，如今已能出賽。 美聯社

美國主帥波切提諾（Folarin Balogun）專門打高強度的逼搶和兩側邊線轉換，平均每場進球2.5顆，攻擊力滿尖銳，但防守每場平均被進1個球。美國主力前鋒巴洛根（Folarin Balogun）上一場領到紅牌，原本停賽對美國是很大損失，如今卻得到FIFA免死金牌能夠出賽，有了他在終結能力會比較強，有加分作用。

今年3月兩隊曾交手，美國以0：5慘敗，不過世界盃有「天時地利人和」的地主優勢，士氣會很好，可能提升一到兩個層級。比利時「硬實力」占優勢，勝率大概5成5，有機會贏一個球，1：0或2：1奪勝；平局也有可能，或許會戰到PK決勝負。