世足攻略／伊比利半島內戰有著23歲之差雙星較量 看好西班牙小勝

西班牙和葡萄牙16強上演「伊比利半島內戰」，西班牙各方面條件占上風，有機會主導控球下率先破門，葡萄牙靠反擊扳平，西班牙要靠替補奇兵建功，看好2：1獲勝。

這場是一場傳控體系和反擊效率的比賽，西班牙主打傳控球，近期狀況不錯，防守也穩定，控制節奏能力相當強，和葡萄牙歷史對戰41場握有18勝16平7負優勢，優勢是中場厚度和年輕天才，像是18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal），且目前還沒有失球，整體條件會比葡萄牙好一點。

葡萄牙具備極強的心理優勢，前一場補時贏克羅埃西亞，攻防穩定性較不足，但逆境突破能力突出；葡萄牙極度依賴球星個人能力優勢，但41歲C羅（Cristiano Ronaldo）年紀偏大，踢滿90分鐘不知狀況如何。

葡萄牙正式比賽中，2022年後保持不敗，尤其2025年歐國聯決賽透過PK大戰擊敗西班牙，心理層面沒有擔憂問題，比較有信心；馬丁尼茲（Roberto Martínez） 的調整能力相當強，球員反擊速度快，萊奧（Rafael Leão）和維提尼亞（Vitinha）定位球威脅上很大，隱憂是面對高強度壓迫，中場容易失控，穩定性較差，久攻不下就很容易被對方反擊。

西班牙中場球員德里(右)帶領無敵艦前進。 法新社

兩隊實力相當時，比賽戰術取決臨場戰術的執行，要打出效率，不是控球時間長代表會獲勝。中場控制權是關鍵，西班牙將主導控球，持球率應該會到6成以上，透過羅德里（Rodri）和佩德里（Pedri）短傳滲透防守線，亞馬爾直接衝擊葡萄牙兩側，不過西班牙隱憂是最後傳球效率不穩，攻到球門前的最後一腳傳球效率較差，定位球防守也存在漏洞。

西班牙能否限制葡萄牙兩側反擊，葡萄牙能否在定位球中得分，會是比賽重點；整體條件西班牙比葡萄牙好一點，預計2：1獲勝，但要避免失誤讓葡萄牙有爆冷門機會。