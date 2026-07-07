新東家沃爾特的勝率哲學 將湖人「道奇化」

洛杉磯湖人隊季外迎來巨變，超級巨星詹姆斯（LeBron James）告知球團不續約，結束在洛杉磯的8個球季。這名奪冠功臣的離去，促使管理階層迅速將火炬轉交唐西奇（Luka Doncic），以他為核心打造冠軍陣容。

在新版NBA嚴格的奢侈稅處罰、選秀權凍結機制下，昔日組建「三巨頭」的奪冠公式失效，用高薪堆砌明星往往導致球隊的替補陣容效率值（Bench Net Rating）下滑。隨著新老闆沃爾特（Mark Walter）成湖人隊的大東家，他正以過往重建洛杉磯道奇隊的勝率哲學與高層洗牌重建，這軌跡跟我昔日見證幾乎如出一轍。還記得郭泓志效力的道奇隊時期，正是新舊東家的交接期，事實證明在古根漢集團入駐後煥然一新，沒幾年時間就成為聯盟長勝軍，進而在2020年世界大賽奪冠。

按照先前建隊思維，現任湖人籃球營運總裁佩林卡（Rob Pelinka）與總教練雷迪克（JJ Redick）得提高警覺，在沃爾特手下幹活沒人的位子十拿九穩，沒有成績就是捲鋪蓋走人，這位大老闆對勝利有極度飢渴且不滿足的特質，道奇當年連兩年奪國聯西區第一卻未能跨過季後賽前兩輪，總經理隨即被換。這預示著，新陣容給了佩林卡與雷迪克，若無法在短期內拿出成績，他們亦將淪為重組的一員。

湖人的新老闆沃爾特(右，也是道奇隊老闆)正式插手球隊營運，將整支隊伍的經理、球探到球員陣容從上到下清洗一遍，迎來嶄新時代。 路透

讓我回顧一下，道奇、湖人兩隊管理層在換老闆後的變化，你就會發現湖人正精準地走在同一套管理架構上。道奇2013到2014年的總經理是柯列堤（Ned Colletti）、總教練馬丁利（Don Mattingly），這套組合連續兩年奪分區第一，第一年止步季後賽首輪、翌年止步次輪，結果總經理換成弗里德曼（Andrew Friedman），馬丁利不久後離隊。

沃爾特並非財大氣粗的土豪，他全面接掌湖人後就與高層開會，第一步並非開除佩林卡，而是比照當年對待道奇隊，先問他：「湖人隊需要什麼資源來提升效率？」為此，湖人今年加入佛里德曼、札伊迪（Farhan Zaidi）兩位「魔球」的智囊任助理總經理，並全面翻修球探系統。接著，將發展聯盟（G League）移往科切拉谷（Coachella Valley）以騰出總部空間，並借鏡道奇經驗，現代化醫療與生物力學（Biomechanics）實驗室。

在大聯盟，沃爾特可以近乎無上限的團隊薪資維持道奇隊的統治力；但在設硬上限（Hard Cap）與懲罰性奢侈稅的NBA體系，這種玩法會受限制。所以，高層讓弗里德曼和扎伊迪看緊陣容調配靈活度（Roster Flexibility），使球隊在圍繞唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）下補強，他們放走的不單是詹姆斯，連防守悍將史馬特（Marcus Smart）、射手肯納德（Luke Kennard）都一併放手，此舉讓球迷頗為傻眼，因為防守與三分外線留下漏洞，這兩人都不要那是補誰呢？

以唐西奇為重建核心之後，球團按他的要求從猶他爵士隊找來凱斯勒(圖)這位具頂級護框能力的中鋒搭檔。 美聯社

一口氣釋放近5000萬美元的巨大薪資空間與中產，湖人出乎意料地將補強目標放在禁區。佩林卡從猶他爵士隊換來凱斯勒（Walker Kessler），此舉ESPN評價僅C- 批代價過高。雖然凱斯勒可配唐西奇，但健康及外線存疑。取而代之地，湖人亦把堪用的中鋒艾頓（Deandre Ayton）送走。接著，湖人再掏4年5200萬簽下瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、4年6000萬美元簽搖擺人葛萊姆斯（Quentin Grimes），2年1900萬美元簽下後衛塞克斯頓（Collin Sexton），讓外界一頭霧水，難道兩位助理總經理看到他們有何過人潛力？

對外界的討論聲浪，佩林卡說他試圖將道奇引以為傲的精準選秀、深厚的高階主管策略、以及現代化醫療與生物力學系統複製到籃球。若真是如此，湖人下一季最好能打出更好的成績，否則這起從大聯盟轉移至NBA的案例，將成為未來職業運動教科書的負面教材。不過，我對湖人切割多名巴斯家族成員及資深球探的作法贊同，事實證明已給他們足夠時間，但近年湖人都在原地踏步。今後，權力結構將由僅存的珍妮·巴斯（Jeanie Buss）與佩林卡主導，直接向沃爾特報告。

根據權威體育媒體《The Athletic》記者威克（Dan Woike）報導，唐西奇對湖人在休季的操作感到滿意。球隊滿足他對陣容的期望，包括留住里夫斯 、換到凱斯勒這位具頂級護框能力的中鋒。

下一步湖人鎖定對象是庫明加。 法新社

根據瞭解，下一步湖人鎖定對象是庫明加（Jonathan Kuminga），被放棄的球員是八村壘。在這波由新老闆監控、「推倒重來」的大清洗，球員名單出現極端汰換。原在隊上被視為中生代、甚至年輕一輩的里夫斯，28歲竟成新紫金大軍留隊時間最長、資歷最深的「元老」，他將在這套新陣容中，扮演休息室的定心丸。針對這波巨變，前道奇隊總管柯列堤指出，沃爾特團隊對勝利有誇張的飢渴：「他們表現的就像從未贏過一樣，永遠不滿足。」高層方針就是賦予無限資源，但在詹姆斯時代終結、里夫斯變老將的戰局下，經理和教練團隊必須在最短時間拿出表現。