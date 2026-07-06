煮茶論戰／裁判造就巴拉圭「完美犯罪」

法國和巴拉圭上演一場「矛盾對決」，始終執行嚴格密集防守的巴拉圭戰術執行幾乎完美，但偶然性的問題決定結局，讓姆巴佩第七十分鐘罰球拿下勝利，可以算雖敗猶榮，但烏茲別克主審執法尺度標準不一，引起外界反彈。

巴拉圭採「五四一」的密集式壓縮防守，把中線空間都壓縮，利用身體對抗切斷法國傳球路線。

這場法國控球率超過六成，一百四十五次攻擊有八十一次是危險攻擊，十二顆角球也遠多過巴拉圭的兩次。巴拉圭全場只有五次射門，沒有射正，各種數據都是法國占優勢，但被吹十一次犯規的法國領到三次黃牌，有十三次犯規的巴拉圭卻沒有黃牌，許多明顯惡意犯規都沒有哨聲或出牌，主審嚴重雙標引起反感。

關鍵漏判的實例像是卅九分鐘姆巴佩被手刀擊中，沒有判罰；七十六分鐘卡塞雷斯亮釘鞋也沒判罰，九十四分鐘加拉爾薩在無球下拳擊下巴也沒領牌。巴拉圭多次嚴重犯規竟然一次黃牌都沒有，被媒體形容是一場「完美犯罪」的比賽。

據說國際足球總會已經啟動調查，相信會作出裁決。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）