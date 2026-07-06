長打蕩然無存 小葛雷諾的災難性崩盤是怎麼回事？

猶記得去年季後賽大殺四方，一肩扛起球隊殺入世界大賽的藍鳥巨星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），27歲，本應步入巔峰的他，今年的打擊率、上壘率都還算能看，但長打卻完全消失——打擊三圍 .268/ .349/ .350，352個打席僅僅敲出4發全壘打，wRC+是低於平均的97。過去3個月來狀況不見起色，究竟這場災難性的崩盤是怎麼發生的？

先說結論，小葛雷諾的崩盤與運氣扯不上關係，就算把他的表現還原成預期數據，數字依然遠低於他的生涯平均， .311的wObA與 .346的xwOBA的差距也不算太大，說明實力的退化不能歸咎於倒楣，而是扎扎實實的擊球品質下滑。真正的關鍵，藏在小葛雷諾的強勁擊球（Hard-hit%）當中，本季小葛的揮棒速度依舊驚人（76.2英里/ 小時，聯盟Pr 93），44.3%的強勁擊球率也不算太差，但「強勁擊球中的滾地球比率」從2021年的41%，暴增到今年的56%。也就是說，小葛依舊能把球打得扎實，但卻是把球打向地面，這種對球隊幾乎沒有價值的結果。

小葛雷諾本季平均擊球初速的90.1英里/小時、Barrel%的6.6%，相比去年12.2%幾乎是直接腰斬；Hard Hit%也從50.7%掉到44.3%，飛球形成全壘打率僅剩4.8%，數字之慘烈，遠超過一般所認知的小低潮。

小葛雷諾攻擊好球帶上半部的能力大幅退化，以好球帶上緣的2號位為例，而今年同一區域完全打不出長打。 美聯社

會造成今天的結果，原因之一就出在他攻擊好球帶上半部的能力大幅退化，以好球帶上緣的2號位為例，去年這裡是他最有破壞力的打擊熱區，長打率高達.879、wOBA .533、ISO .455；而今年同一區域卻只剩長打率.286、wOBA .239、ISO掛零——代表他在這個區域完全打不出長打。更誇張的是，他在這個區域的Squared Up%從去年的40%驟降至23%，另外他的飛球與滾地球比例同時上升，說明球棒不是從球下方掃過就是從上方壓過，沒有真正擊中球的甜蜜點。

而投手群們也嗅到了破綻，今年投手攻擊好球帶的比例下降了5.9個百分點，而小葛出棒追打壞球的比例卻上升9.5個百分點，明明好球變少，他卻更常出棒追打壞球，形成不間斷的惡性循環。

當然，小葛雷諾生涯的擊球仰角向來都不是太高（7.5度），過去能貢獻頂級的生產力。本季的擊球品質卻不若以往，似乎我們只能將焦點移向他的揮棒時機與身體協調性；藍鳥總教練施奈德（John Schneider）在訪問中提到，小葛過去在狀態好的時候，下盤能更穩定地鎖住地面，使後腳充分蓄力，前腳抬起的幅度也較小；一旦狀態下滑，他會變得更依賴上半身的旋轉，揮棒軌跡跑掉，導致雖然能打出強勁擊球，卻都只能往地上鑽的現象。與上面提到的數據不謀而合。

揮棒時機的判斷也影響了小葛的打擊表現，面對速球系球種，去年季後賽「揮棒過晚」的比例僅僅只有6%，而這一數據在今年4月升至10%，5月更飆到16%，為近3年來單月最高，不過6月已經下降回5%，表示調整似乎正在發酵，只是還沒完全反映在成績上。

6月中旬他確實傳出背部緊繃的問題，甚至讓小葛雷諾一度被移出先發名單，但這個傷勢無法解釋數個月前的崩盤。 法新社

至於健康因素，6月中旬他確實傳出背部緊繃的問題，甚至讓他一度被移出先發名單，但這個傷勢無法解釋數個月前的崩盤，比較像是壓垮駱駝的其中一根稻草。

綜上所述，小葛雷諾的崩盤不只是簡單的手感或運氣不好，他的揮棒速度依舊頂尖，選球能力甚至還有進步，但下半身的蓄力和出棒時機出現落差，導致原本該飛出全壘打牆的扎實擊球在只能在內野跑跳。不幸中的大幸是，這不像是衰退問題，還有機會利用休賽季找回最適合他的揮棒機制，這也是總教練仍保持信心的原因。唯一可惜的是藍鳥的戰績已經來到五成以下，要討回上季榮光恐怕還得熬過這個難堪的賽季。