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世足攻略／英格蘭對抗地主魔鬼高原 凱恩有望再扮致勝功臣

聯合新聞網／ 趙榮瑞
凱恩(右)對決基尼奧內斯。 法新社
凱恩(右)對決基尼奧內斯。 法新社

2026世足賽

英格蘭墨西哥的16強對決，兩隊實力差不多，墨西哥擁有高原主場優勢和4連勝、沒失球的狀況，英格蘭擁有更強的終結能力和逆風韌性，有望憑著凱恩關鍵發揮險勝或延長加時晉級。

先前比賽的數據上，英格蘭在持球率、攻擊次數、危險攻擊、射正、射偏和角球都小贏，但這場比賽在墨西哥，成地主最大優勢。

英格蘭的策略應該是靠隊長凱恩（Harry Kane）的終結能力和兩側速度，替補成員的厚度都優於墨西哥，葛登（Anthony Gordon）和薩卡（Bukayo Saka）的破局也是關鍵，但要解決開場狀況不佳的問題，免得先失球變成被動局勢，尤其比賽地點海拔2240公尺，英格蘭備戰時間沒那麼長，體能消耗就大，下半場容易出現呼吸急躁、跑動下降等狀況。

這場比賽的決定因素是前30分鐘控球權爭奪，以及凱恩個人發揮，若英格蘭可以頂住前半小時的高壓和先進球，勝率就更高。

墨西哥坐擁高原主場優勢。 路透社
墨西哥坐擁高原主場優勢。 路透社

墨西哥依賴防守反擊和定位球，嚴密壓縮打快速反擊和兩側突擊，目標將比賽拖延到消耗戰，用定位球打破16強魔咒。

當前數據各方面來看，英格蘭勝率高一點，約有4成5，正規賽內和局比例約1成5，墨西哥主場加成下有百分之40勝率，最終比賽不是一球差別就是平手，應該是英格蘭2：1或是1：1打平。英格蘭經驗豐富，實力優於墨西哥但要克服高原和東道主的雙重壓力，看好在艱難狀態下晉級，過程存在被爆冷門的風險。

2026美加墨世足 世足戰報 世足專欄 英格蘭 墨西哥

趙榮瑞

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