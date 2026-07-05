世足攻略／哈蘭德挑戰森巴軍團 挪威歷史對戰沒輸過有爆冷可能

巴西和挪威的焦點對決，最大看點是哈蘭德（Erling Haaland）和巴西防守線馬基尼歐斯（Marquinhos）、馬加利亞斯（Gabriel Magalhaes）的對抗；巴西整體占上風，有機會小勝，挪威擁有歷史交鋒的優勢以及哈蘭德頂級終結能力，若能抓住反擊機會也有爆冷可能。

本屆數據來看，巴西從控球權、攻擊次數、危險攻擊、射門、射偏和角球都優於挪威，且有些差距，奪勝機率好一點。巴西陣容深度是世界頂級，有維尼修斯（Vinicius Jr.）、卡塞米羅（Casemiro）等球星，擅長傳控球和兩側突擊，狀態是漸入佳境，但近期比賽曝露出防守空檔太大，且中場的帕奎塔（Lucas Paquetá）對日本時受傷，是比較麻煩的事情。

巴西在個人能力、大比賽經驗都占優勢，策略應該是控球壓制對方，加上兩側突破，維尼修斯的速度衝擊力能威脅挪威防守線，速度差能決定巴西破局的關鍵；中場卡塞米羅需要切斷厄德高（Martin Odegaard）給哈蘭德的供輸，兩隊中場的爭奪決定反擊的質量。

維尼修斯。 路透社

挪威是典型的北歐球風，放棄控球，主打高空和快速反擊，極度依賴哈蘭德的終結和厄德高。挪威防守面雖粗糙，每場平均失兩顆球，但反擊迅速，全隊沒有心態壓力的包袱，定位球和高空球是主要得分手段，逮到機會利用長傳找哈蘭德完成終結，若能先進球將讓巴西陷入被動，成功率就會提升。

歷史上兩隊交手4次，挪威2勝2平保持不敗，對巴西造成心理壓力。整體局勢來看，巴西憑藉更強控制能力和球星能力，可能會以2：1小勝打破歷史不勝的魔咒，隱憂是屢攻不下會著急，是冠軍熱門但非穩贏，防守的專注將決定比賽走向，若失誤讓哈蘭德一球致命，可能被逼到加時甚至PK大賽。