中職／獨一無二的存在 味全龍應該簽下「費仔」

台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）日前遭美職守護者指定讓渡（DFA），他拒絕下放小聯盟3A成為自由球員，根據媒體報導，中職多隊有興趣網羅，味全龍浮上檯面，確實是最有本錢簽下費仔的球隊。

今年WBC世界棒球經典賽費仔穿上中華隊戰袍，一舉一動都是大賽焦點，對捷克轟滿貫砲，對南韓轟出超前比分全壘打，兩砲打響名號，人氣甚至比 「國防部長」張育成還要火熱，廣告代言邀約紛紛找上門，背後潛藏龐大商業利益。

費仔直到5月底才升上大聯盟，只是表現平平，出賽14場19打數3安，全壘打尚未開張，進帳1打點外帶2盜，打擊率0.158，遭守護者DFA並不讓人意外，30歲的他已在美職體系打滾近10年，曾效力紅人、響尾蛇、水手、巨人、勇士、光芒、守護者，現階段有些 「卡關 」，即使在3A表現不俗，但他更像是 「3A以上、大聯盟未滿」的外野手，該是思考下一步的時候了。

費爾柴德直到5月底才升上大聯盟，只是表現平平，出賽14場19打數3安，全壘打尚未開張，進帳1打點外帶2盜，打擊率0.158，遭守護者DFA並不讓人意外。 中央社

費仔大聯盟生涯累計出賽291場，610打數135安打，敲出18轟、打下69分打點，另有27盜，打擊率0.221、上壘率0.309、長打率0.377，我們拿年長費仔7個月的張育成做對比。張育成大聯盟生涯累計出賽235場，594打數121安打，敲出20轟，打下79分打點，外帶5盜，打擊率0.204、上壘率0.265、長打率0.359，兩人攻擊數據相似。

你可以把費仔看作是「可以守外野的張育成」，考量他正值巔峰時期，在台灣又有高人氣，具高商業價值，中職各隊如果有空間，確實可以考慮簽費仔，即使他佔洋將缺。

可以把費仔看作是「可以守外野的張育成」，考量他正值巔峰時期，在台灣又有高人氣。 美聯社

今年季初富邦悍將外野洋砲邦力多表現不佳，只打19場留下70打數0轟，打擊率0.229的慘淡成績就離隊，當時富邦悍將確實有本錢網羅費仔，只是隨著5月底費仔上大聯盟，加上後來申皓瑋傷癒歸隊，打得也不錯，王苡丞養成多年終於破繭而出，還有孔念恩、林書逸、童堉誠、周佳樂、蔡佳諺可用，董子恩移防外野表現出乎預期，富邦悍將外野戰力提升，同時又需要先發洋投助陣，所以沒有迫切需要找費仔的必要性。

但味全龍可就不同了，味全龍5大洋投蔣銲、魔神龍、鋼龍、梅賽鍶和「本土洋投」伍鐸，共組全聯盟最強大的先發輪值，洋投防禦率低到只有2.09，由於暫居中職防禦率王的蔣銲可能轉戰韓職，雖然不能說少了蔣銲，對味全龍來說根本沒差，先發輪值強度還是有影響，但如果蔣銲離隊轉戰韓職，味全龍就沒有理由不簽費仔了，當然，前提是費仔願意來台發展。

去年效力統一獅的梅賽鍶，7月底轉戰韓職英雄隊，今年韓職不少球隊洋投都出現狀況，蔣銲下月將滿34歲，年紀算不小了，不過他的直球均速約147公里，變化球也不錯，加上在中職有實績，這個月確實可能跳脫合約到韓職發展。

蔣銲下月將滿34歲，年紀算不小了，不過他的直球均速約147公里，變化球也不錯，加上在中職有實績，這個月確實可能跳脫合約到韓職發展。 中央社

如果味全龍少了蔣銲也還有4洋投，本土投手曾仁和、郭郁政、黃暐傑都能扛先發，人手充足，而且味全龍上半季封王，已經拿到季後賽門票，到了季後賽只能帶3洋投+伍鐸，屆時還是要刷掉1名洋投，倒不如超前部屬；假設蔣銲沒走，味全龍還是可以找費仔助陣，為什麼？

今年球季以郭天信為首的味全龍中外野手，整體打擊率0.311、上壘率0.363、長打率0.445皆高居全聯盟第一，6轟和33盜也居榜首，不過味全龍左外野手整體打擊率只有0.222，右外野手為0.259，都和中外野攻擊火力有一段落差，陳子豪長期低迷，曾聖安還是太嫩，外野兩翼火力有待提升，都讓味全龍有空間簽下費仔。

2013年義大犀牛找曼尼助陣，開出5萬美元月薪，當時已屬天價，味全龍如果要網羅費仔，月薪應該會超過5萬美元，附帶一連串禮遇條款，但以費仔的 「吸睛 」和 「吸金」功力，應該很快就回本了，如此一來，味全龍外野攻守都提升一個檔次，又有滿滿的話題，可以帶進票房，雙方合作愉快的話，明年球季仍可繼續效力。

「費嫂」漢娜曾被味全龍邀請在天母棒球場擔任開球貴賓友好,關係己建立。 味全龍提供

不管蔣銲走或留，味全龍都應該簽下費仔，因為他們手握伍鐸，比別隊更有本錢簽費仔，人氣實力兼具的費仔，如果他願意來台打球，哪一隊不想簽呢？