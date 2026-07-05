煮茶論戰／傳統強隊搶8強門票 藏黑馬變數

世足賽進入十六強淘汰賽，這屆賽事呈現出傳統勢力維繫與新興地主崛起的兩極走向。觀察十六強版圖，歐洲與南美洲依舊是世界足球的核心力量，兩洲聯手包辦十一席；反觀亞洲球隊遭遇滑鐵盧，由美、加、墨組成的中北美東道主表現亮麗，全數擠進十六強，創造歷史最佳戰績。

在十六球隊實力檔次的部分，我將其畫分為三個梯次。第一梯次是實力頂尖、擁有頂級巨星與完整體系的四大「爭冠熱門」，分別是法國、阿根廷、巴西與西班牙，其中法國陣容深度第一，阿根廷韌性十足，巴西天分極高，西班牙控球成熟；第二梯次則是如英格蘭、葡萄牙與比利時等「強勁競爭者」，實力不容小覷但也起伏較大。

挺進八強的關鍵戰役，我認為防守穩健的摩洛哥將擊敗加拿大；陣容深度占優的法國則能跨越巴拉圭。五星巴西陣容齊整、迎來新黃金一代的森巴軍團極高評價，挪威雖有頂級射手哈蘭德，但單兵作戰難敵巴西集體優勢。

焦點的伊比利半島內戰，西班牙憑藉控球體系與近期絕佳狀態，勝算高於體能下滑的葡萄牙。地主美國迎戰陣容老化的比利時，有機會靠年輕球員的爆發力闖關；墨西哥雖有地主優勢，但整體穩定的英格蘭仍是晉級熱門。此外，梅西領軍的阿根廷實力遠勝埃及，可望穩健過關；哥倫比亞戰術靈活，看好能扳倒瑞士。

不過在世足賽歷史上也不乏黑馬與爆冷故事，在維德角出局後，擁有頂級神鋒單兵作戰能力的挪威最具爆冷相，其次則是坐擁主場優勢的美國與墨西哥。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）