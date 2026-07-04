世足攻略／力抗38度高溫 交鋒巴拉圭「矛盾之戰」法國勝率逾8成

法國與巴拉圭明天將在費城進行16強賽，不過根據當地天氣預報將面臨近38度的高溫，不僅是兩隊意志力的考驗，更是一場「矛盾對決」，即便傳出FIFA可能因應高溫啟動補水暫停，為比賽增添變數，但我認為這依舊無法彌補兩隊在硬實力上的巨大斷層。常規時間內，「高盧雄雞」有超過八成的勝率能昂首晉級。

作為衛冕軍與奪冠大熱門，法國在進攻端的數據展現出壓倒性優勢。從控球率、射門到威脅進攻等六大指標，法國無一不將巴拉圭遠遠拋在腦後。尤其在16強以3：0完勝瑞典後，法國4場比賽狂轟13球。核心球星姆巴佩（Kylian Mbappe）前役梅開二度，今年在世足賽進球僅落後梅西（Lionel Messi）一球，他在前場的破壞力，將是法國撕裂對手防線的頭號利器。

反觀巴拉圭，能一路東進西闖、甚至在日前爆冷淘汰德國，靠的就是鋼鐵般的防守韌性。不過，巴拉圭在歷經加時苦戰與高強度消耗後，體力已嚴重透支。此役巴拉圭勢必擺出5-4-1的「鐵桶陣」，全隊退守壓縮空間，試圖將比賽拖入加時甚至PK大戰。

面對實力強勁的法國大軍，巴拉圭期盼死守戰局。 路透社

對法國主帥而言，戰術核心仍是高強度控球與快速轉換。法國必須在比賽前70分鐘，利用姆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembélé）及奧利斯（Michael Olise）在兩翼的速度與突破，直闖黃龍。巴拉圭防線在70分鐘後的體能極限期，將面臨專注度斷崖式下滑的風險。不過，法國在前壓時，也必須提防後防線留下的空間，避免遭到巴拉圭利用定位球或長傳偷襲。

考慮到巴拉圭死守的策略與淘汰賽的謹慎性，全場進球數不會太多。即便巴拉圭靠著反擊偷襲得手，也難擋實力全面占優的法國。我預估法國將以2：0或2：1在常規時間內解決戰鬥，不給巴拉圭任何爆冷機會。