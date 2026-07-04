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世足賽／差點扳倒阿根廷激勵人心 維德角門神：為隊友感到驕傲

中央社／ 綜合外電報導
維德角爆紅門將沃齊尼亞。 路透社
維德角爆紅門將沃齊尼亞。 路透社

2026世足賽

維德角今天在世界盃32強賽與阿根廷激戰至延長賽，最後因烏龍球出局。爆紅的門將沃齊尼亞（Vozinha）賽後表示，雖然最後無緣晉級，但隊友表現令人激賞，球隊已可以昂首離開賽場。

法新社報導，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天攻進世界盃生涯第20球，但衛冕軍仍與維德角鏖戰至延長賽，直到第111分鐘才靠著對手烏龍球以3比2驚險晉級16強。

位於非洲西部外海、人口僅50多萬的島國維德角本屆首度闖進世界盃會內賽，小組賽先後逼和西班牙、烏拉圭及沙烏地阿拉伯，表現相當亮眼。

維德角的40歲門將沃齊尼亞在首場對陣西班牙一役獲選單場最佳球員，因此成為本屆世界盃最受矚目的球員之一。

在世界盃期間，他的社群媒體追蹤人數已從5萬人左右暴增至超過1900萬人。

目前仍是自由球員的沃齊尼亞賽後表示：「這屆世界盃對我們意義重大，因為這是我們期待已久的夢想。我們成功晉級，不只是我或國家隊圓了夢，所有維德角人民也實現了夢想。」

「我們對一路走來的成就感到非常驕傲。當然，我們也對結果感到失望，因為我們原本希望能夠晉級下一輪。」

「我的隊友表現太棒了，他們令人難以置信。我們可以昂首離開世界盃。」

出生於愛爾蘭的維德角後衛羅培斯（Pico Lopes）賽後也說：「我們想透過自己的表現，證明小國也能辦得到。只要懷抱無畏的心，相信自己、勇於追夢，一切都有可能。」

「我希望這支球隊能激勵維德角的年輕世代，未來也能站上世界盃舞台。我們證明只要站上這個舞台，就有能力與世界最強的球隊競爭。」

現年34歲的羅培斯母親是愛爾蘭人、父親是維德角人。他透露，自己當初是透過職場社群平台LinkedIn獲徵召加入國家隊。

他指出：「當我們取得世界盃資格時，就希望向大家證明，我們屬於這個舞台。我認為無論是小組賽還是今天的這場比賽，都展現我們有能力與世界頂尖球隊競爭。」

他還說，「本屆世界盃最令人欣慰的一件事，就是現在沒有人會問『維德角是什麼地方』了。」

維德角 阿根廷 烏拉圭

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