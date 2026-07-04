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桌球／WTT美國大滿貫賽 林昀儒馮翊新無緣男雙冠軍戰

中央社／ 記者陳容琛台北4日電
台灣男雙組合林昀儒、馮翊新今天在4強戰以0比3不敵中國組合温瑞博、袁勵岑，無緣搶下男雙冠軍戰門票。 新華社
台灣男雙組合林昀儒、馮翊新今天在4強戰以0比3不敵中國組合温瑞博、袁勵岑，無緣搶下男雙冠軍戰門票。 新華社

2026世足賽

世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，台灣男雙組合林昀儒、馮翊新今天在4強戰以0比3不敵中國組合温瑞博、袁勵岑，無緣搶下男雙冠軍戰門票。

被譽為「沉默刺客」的林昀儒，睽違將近2年再度與馮翊新攜手，兩人打出亮眼表現，不僅扳倒第3種子的香港組合黃鎮廷、陳顥樺，接著又在8強戰勝出，可惜今天在4強戰無法有效限制中國組合温瑞博、袁勵岑的發揮，最後以0比3吞敗，與冠軍戰資格擦肩而過。

此役首局開打後，雙方上演拉鋸戰，林昀儒、馮翊新與對手拚到5比5平手後連丟4分，所幸台灣組合及時回神，一度縮小分差，甚至化解2個局點逼進「丟士」（Deuce）局面，不過隨著林昀儒、馮翊新接連發生回擊失誤，導致以10比12率先讓出。

第2局林昀儒、馮翊新未能守住領先位置，又遭到對手逮到連續得分機會，就算台灣組合努力追趕，而且差點複製首局「劇本」，但還是以8比11讓出，加上進入關鍵第3局，林昀儒、馮翊新依舊無法及時找出「破解之道」，最後被對手打出穿越致勝球，終場再以7比11吞敗，無緣挺進男雙冠軍戰。

林昀儒 香港 大聯盟

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