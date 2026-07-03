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世足攻略／澳洲背負亞洲最後希望包袱與淘汰賽魔咒 戰埃及恐陷加時與PK苦戰

聯合新聞網／ 趙榮瑞
澳洲對埃及一戰預料將十分膠著，澳洲雖有身體對抗與防守韌性優勢，但終結能力不足，埃及則倚賴薩拉赫與反擊，雙方很可能進入加時或點球。 法新社
澳洲對埃及一戰預料將十分膠著，澳洲雖有身體對抗與防守韌性優勢，但終結能力不足，埃及則倚賴薩拉赫與反擊，雙方很可能進入加時或點球。 法新社

2026世足賽

袋鼠軍團澳洲32強賽將出戰埃及，儘管各方普遍看好澳洲，但從基礎數據檢視，埃及在小組賽的總攻擊次數、危險進攻以及控球率上，實則皆略勝澳洲一籌，這是一場純粹的身體對抗與戰術剋制的臨場搏鬥，在我看來，澳洲正規時間的勝算約為46%，兩隊打平的機率達32%，而埃及勝率則為22%，戰況可謂相當膠著。

人高馬大的澳洲隊，極度仰賴歐洲移民後裔的強悍體魄，高空球、長傳吊中與定位球，向來是他們打破密集防守的主要手段。澳洲的防守韌性同樣不容小覷，近三場世足賽有兩場成功零封對手，且小組賽最後一戰進行了大面積的人員輪換，體能儲備相對充足。

澳洲仰賴高空球與身體對抗，但攻堅效率仍偏低。 路透
澳洲仰賴高空球與身體對抗，但攻堅效率仍偏低。 路透

然而袋鼠軍團最大硬傷在於缺乏頂級終結者，近兩場常規時間一球未進，在進攻端核心因傷威脅銳減後，破密集防守的細膩度顯得捉襟見肘。此外，澳洲在歷史上從未贏過任何一場世足賽淘汰賽，背負著避免亞洲球隊全軍覆沒的心理包袱，恐成為臨場沉重枷鎖。

反觀埃及，陣中擁有超級球星薩拉赫作為進攻的絕對箭頭，近四場比賽皆能取得進球，攻勢相對穩定，甚至具備逼平歐陸強權的實力。埃及擅長利用快速反擊打對手背後空間，但全隊攻勢高度依賴薩拉赫的單兵突破，若其內切空間遭澳洲嚴密阻絕，陣地戰效率將大幅下滑。雪上加霜的是，埃及主力後衛拉辛此役停賽，加上後防線傷兵滿營、防空能力極度薄弱，防守中場恐將持續承受巨大壓力。

埃及數據略優且擅長反擊，薩拉赫是最大進攻核心。 美聯社
埃及數據略優且擅長反擊，薩拉赫是最大進攻核心。 美聯社

比賽的關鍵在於中場第二落點的控制力，以及澳洲能否成功遏止薩拉赫的靈光一現。兩隊近期並無正式交手紀錄，在非贏不可的淘汰賽高壓下，若澳洲久攻不下，埃及極可能發揮其在非洲盃展現的硬朗球風伺機偷襲。

綜觀全局，常規時間內因雙方手段互有落差，握有高空優勢的澳洲雖能保持不敗，但難以輕易撕裂埃及嚴密的陣地防線，兩隊一路糾纏、平局進入加時賽甚至點球大戰的可能性極高。

世足專欄 2026美加墨世足 世足戰報 澳洲 埃及

趙榮瑞

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