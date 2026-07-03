世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

32強賽迎來一場實力懸殊卻充滿戲劇張力的對決，由奪冠熱門阿根廷出戰本屆最大黑馬新軍維德角。從兩隊在小組賽的硬實力、數據表現與陣容深度來看，阿根廷常規時間的晉級機率高達近9成，維德角則僅有約百分之11的生還空間。常規時間想要爆冷門的機率微乎其微，這場矛盾之爭的關鍵，全看阿根廷能否順利破解維德角的「鐵桶陣」。

小組賽三戰全勝、狂轟8球的阿根廷，目前整體狀態正處巔峰。身價超過8億歐元的「潘帕斯雄鷹」，擁有每場平均控球率突破70%的絕對中場控制力，加上超級巨星梅西狀態火燙、個人獨攬6球，進攻端威脅巨大。然而，面對極端的密集防守，阿根廷過去並非沒有翻車紀錄，上屆卡達世足賽首戰遭沙烏地阿拉伯逆轉便是前車之鑑。此役阿根廷必須警惕久攻不下所產生的急躁情緒，避免讓對手抓住反擊機會。

維德角攻擊沒有太多威脅，能糾纏阿根廷多久全靠老門神沃齊尼亞能擋下多少球。 歐洲新聞圖片社

歷史上首次打進世足賽便驚奇闖進淘汰賽的維德腳，他們憑藉極高的防守紀律性與服從度寫下紀錄。小組賽三場僅失兩球，甚至創下極罕見的近乎零犯規紀錄。維德角擅長低球收縮防守與長傳反擊，將防線退守在門前三十碼區域以限制禁區滲透，並高度仰賴即將年滿四十歲的老門神沃齊尼亞（Vozinha）的關鍵撲救。不過，維德角三場僅進兩球，缺乏頂級前鋒的終結能力與進攻創造力，恐難對阿根廷防線造成實質威脅。

比賽走勢預期將由阿根廷牢牢掌控節奏，並通過兩翼吊中與定位球尋找突破口。若阿根廷能在開賽前30分鐘搶先進球，戰局將迅速明朗；反之，若久攻不下，心理壓力則會倒向藍白軍團。阿根廷只要不輕敵，正常發揮硬實力，在90分鐘常規時間內以1：0或2：0小勝晉級的呼聲最高。即便維德角靠著門將神勇發揮將比賽拖入點球大戰，早有戒心的阿根廷預期也能順利挺進16強。