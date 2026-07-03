快訊

北捷Apple Pay信用卡嗶進站變「深蹲感應區」 官方曝設計原因

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言惹議 林靜儀重申原意

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

聯合新聞網／ 趙榮瑞
阿根廷在梅西帶領下氣勢正旺，但面對擺鐵桶陣為主的維德角不一定能輕鬆取勝。 法新社
阿根廷在梅西帶領下氣勢正旺，但面對擺鐵桶陣為主的維德角不一定能輕鬆取勝。 法新社

2026世足賽

32強賽迎來一場實力懸殊卻充滿戲劇張力的對決，由奪冠熱門阿根廷出戰本屆最大黑馬新軍維德角。從兩隊在小組賽的硬實力、數據表現與陣容深度來看，阿根廷常規時間的晉級機率高達近9成，維德角則僅有約百分之11的生還空間。常規時間想要爆冷門的機率微乎其微，這場矛盾之爭的關鍵，全看阿根廷能否順利破解維德角的「鐵桶陣」。

小組賽三戰全勝、狂轟8球的阿根廷，目前整體狀態正處巔峰。身價超過8億歐元的「潘帕斯雄鷹」，擁有每場平均控球率突破70%的絕對中場控制力，加上超級巨星梅西狀態火燙、個人獨攬6球，進攻端威脅巨大。然而，面對極端的密集防守，阿根廷過去並非沒有翻車紀錄，上屆卡達世足賽首戰遭沙烏地阿拉伯逆轉便是前車之鑑。此役阿根廷必須警惕久攻不下所產生的急躁情緒，避免讓對手抓住反擊機會。

維德角攻擊沒有太多威脅，能糾纏阿根廷多久全靠老門神沃齊尼亞能擋下多少球。 歐洲新聞圖片社
維德角攻擊沒有太多威脅，能糾纏阿根廷多久全靠老門神沃齊尼亞能擋下多少球。 歐洲新聞圖片社

歷史上首次打進世足賽便驚奇闖進淘汰賽的維德腳，他們憑藉極高的防守紀律性與服從度寫下紀錄。小組賽三場僅失兩球，甚至創下極罕見的近乎零犯規紀錄。維德角擅長低球收縮防守與長傳反擊，將防線退守在門前三十碼區域以限制禁區滲透，並高度仰賴即將年滿四十歲的老門神沃齊尼亞（Vozinha）的關鍵撲救。不過，維德角三場僅進兩球，缺乏頂級前鋒的終結能力與進攻創造力，恐難對阿根廷防線造成實質威脅。

比賽走勢預期將由阿根廷牢牢掌控節奏，並通過兩翼吊中與定位球尋找突破口。若阿根廷能在開賽前30分鐘搶先進球，戰局將迅速明朗；反之，若久攻不下，心理壓力則會倒向藍白軍團。阿根廷只要不輕敵，正常發揮硬實力，在90分鐘常規時間內以1：0或2：0小勝晉級的呼聲最高。即便維德角靠著門將神勇發揮將比賽拖入點球大戰，早有戒心的阿根廷預期也能順利挺進16強。

世足專欄 2026美加墨世足 世足戰報 阿根廷 維德角

趙榮瑞

追蹤

相關新聞

中職／上半季打出兩張關鍵好牌 悍將下半季挺季後賽仍待考驗

富邦悍將上半季勇奪34勝，打破歷史紀錄，關鍵在於本土投手李東洺的出色表現及強力打線。若下半季再增6勝，有望爭冠並闖進季後賽。教練團需有效調整陣容與球員體力，以維持競爭力。

世足攻略／澳洲背負亞洲最後希望包袱與淘汰賽魔咒 戰埃及恐陷加時與PK苦戰

澳洲將在世足賽32強賽中迎戰埃及，雖然被看好，但根據數據，埃及在小組賽的攻擊表現略勝一籌。兩隊勝負形勢膠著，常規時間內平局進入加時賽的可能性極高，關鍵在於兩隊的中場控制與防守壓力。

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

阿根廷在32強賽的勝率高達9成，面對本屆黑馬維德角的挑戰，開賽前30分鐘成為關鍵。阿根廷須警惕對手的密集防守，避免急躁情緒影響比賽節奏。

世足攻略／技術與對抗的交鋒 哥倫比亞牢握主動權迦納爆冷難度高

哥倫比亞32強賽出戰非洲「黑星」迦納，這是一場技術流暢度與純身體對抗的典型交鋒，從兩隊在小組賽的數據表現、戰術成熟度與整體穩定性來看，世界排名第14的哥倫比亞無疑牢牢掌握著晉級的主動權；而排名第73的迦納想要在此役上演爆冷戲碼，難度恐非一星半點。

世足賽／替補絕殺助C羅延續旅程 拉莫斯：他賽前就預告我將幫助球隊

世足賽32強淘汰賽今天上演高潮迭起的一戰，葡萄牙迎戰強敵克羅地亞，在下半場先丟一球的情況下，葡萄牙先是靠著C羅（Cristiano Ronaldo）破紀錄的12碼罰球扳平，再由下半場替補上陣的拉莫斯（Goncalo Ramos）於傷停補時階段頭錘建功，不僅幫助葡萄牙以2：1險勝晉級16強，也成功延續C羅的世足賽之旅。

煮茶論戰／4關鍵因素 比利時上演驚天逆轉勝

比利時在○比二落後下逆轉勝，寫下卅二強淘汰賽中不可思議的一戰，也像是複製八年前俄羅斯世界盃逆轉日本的劇本。當時也出現爭議球，比利時都是得利一方，有點實力也要靠運氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。