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煮茶論戰／4關鍵因素 比利時上演驚天逆轉勝

聯合報／ 趙榮瑞

2026世足賽

比利時在○比二落後下逆轉勝，寫下卅二強淘汰賽中不可思議的一戰，也像是複製八年前俄羅斯世界盃逆轉日本的劇本。當時也出現爭議球，比利時都是得利一方，有點實力也要靠運氣。

比利時這次能成為史上第一支八十五分鐘落後兩球下逆轉勝的球隊，是由四點構成。

第一點是換人成功，下半場換上的盧卡庫，第八十六分鐘搶點破門；打破僵局後僅三分鐘，蒂利曼斯接到也是替補的特羅薩德助攻、頭錘破門，短時間連進兩球，極大提升全隊士氣。在大家很累的情況下，替補上場，體力和速度都是優勢，改變了局勢。

第二點，戰術調整帶起球隊進攻企圖心。比利時下半場換上兩側有速度的球員，利用速度也衝擊塞內加爾體能下降的防線，製造後續傳中和突破的機會。

第三點，延長賽的關鍵判罰。第一二○分鐘加時五分鐘，經ＶＡＲ讓比利時有罰球機會，這情況下蒂利曼斯命中。這球雖存在爭議，但也直接決定比賽結果。

第四點，塞內加爾體力下滑和執行任務的鬆懈。贏兩個球後，塞內加爾放鬆了，剩四分鐘應該穩贏卻疏忽，五分鐘不到竟被進兩個球。塞內加爾最後十五分鐘體力明顯下降，戰術紀律鬆懈，給比利時反攻空間，防守線突短路被連進兩球，成為輸球關鍵。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）

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