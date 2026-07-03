中職／上半季打出兩張關鍵好牌 悍將下半季挺季後賽仍待考驗

富邦悍將真的「不一樣了」！上半季強勢拿下34勝，打破接手以來球團半季最多勝紀錄，關鍵在於「本土投手強力崛起」與「張育成等核心打線的串聯」。展望下半季，若要穩固季後賽門票，需嚴防年輕球員撞牆期並維持洋投穩定度。

上半季突破隊史紀錄34勝的幾個關鍵，以本土王牌李東洺狂掃半季10季最關鍵，只要他上場是勝投保證，一個人佔了近1/3的勝投數，提供先發輪值極大的安定感。

加上牛棚投手守住勝利，張奕一個人就攬下4勝，還有13中繼成功、1次救援成功；曾峻岳則取得2勝，且有16救援成功、3中繼，屢屢打破救援紀錄，穩定了球隊的勝利方程式。

再者是張育成為首的核心火力：張育成回歸擔任打線定海神針，多次在關鍵時刻開轟，上半季穩定開轟11支全壘打，加上申皓瑋、范國宸、戴培峰等主力輸出，提供穩定火力支援。

悍將張育成為首的核心火力，擔任打線定海神針，多次在關鍵時刻開轟。 富邦悍將隊提供

第三是板凳深度與年輕球員成長：球隊開季擁有較多選手數，創造良性競爭。董子恩、池恩齊、王念好等年輕小將把握機會成長，多次在後半段發動逆轉攻勢，展現永不放棄的韌性。

富邦悍將在上半季有有足以衝擊味全龍奪街冠的表現，展望下半季如果再增加6勝，就有爭奪下半季冠軍的可能，要增加勝場數首先要從洋投著手，上半季洋投戰力偶有狀況，下半季除了倚重主力洋投，也需要備用洋將隨時能提供奧援，維持防線穩定。

上半季洋投以魔力藍、鈴木駿輔及阿部雄大為主，前2人都有5勝，阿部雄大則有3勝，阿部雄大在上半季末有壓不住的狀況，威戈神下半季扮演重要戰力，以及新洋投瑪帝斯（Quinton Martinez），先在二軍調整，來台前效力美國大西洋聯盟，戰績5勝1敗、防禦率2.94，並獲選6月份單週最佳球員。

最重要是李東洺的體力條可否撐完下半季，已投70.1局，逼近生涯單季最高的75.2局，教練團要嚴格踩煞車與單場球數限制，上半季有10勝，下半季要再再拚10勝有難度，需要其他本土投手援助，江國豪、陳仕朋若可以多1勝就多一份力量，再來就是黃保羅可以恢復狀況。

悍將李東洺的體力條可否撐完下半季，已投70.1局，逼近生涯單季最高的75.2局，教練團要嚴格踩煞車與單場球數限制。 葉姵妤

年輕野手球員的體力調配也是重點，下半季賽程漫長，如何避免年輕小將與主力球員在後段賽季陷入「撞牆期」，考驗教練團的體能調節與輪替策略。

總結來說，富邦悍將下半季的季後賽關鍵在於教練團的戰力調配，維持上半季「每天都有人跳出來當英雄」的內部良性競爭氛圍，陣容深度足夠、團隊氣氛極佳，展現出衝擊年度前段班的競爭力。只要現有的作戰策略持續執行，加上關鍵洋投戰力無虞，今年闖入季後賽的機會相當濃厚，大有打破近年無緣季後賽的魔咒。