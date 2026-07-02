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世足攻略／瑞士即使對抗前任教頭仍占優 看好小勝阿爾及利亞一球

聯合新聞網／ 趙榮瑞
瑞士中場球員查卡(左)對決阿爾及利亞球星馬赫雷斯。 法新社
瑞士中場球員查卡(左)對決阿爾及利亞球星馬赫雷斯。 法新社

2026世足賽

瑞士阿爾及利亞的對決是歐洲紀律鐵軍對上北非黑馬，瑞士整體占優勢，經驗、防守穩定性更勝一籌，有6成5勝率，看好小勝一個球；阿爾及利亞也有2成機會打平，瑞士要注意久攻不下被偷襲。

瑞士是以分組第一晉級，主打控制，可以限制阿爾及利亞出球；定位球是瑞士破局關鍵，尤其阿坎吉（Manuel Akanji）有頭頂優勢。瑞士1938年後淘汰賽不曾贏過球，本屆陣容深度、穩定性都是歷屆最佳，突破魔咒意願相當強烈。

瑞士體能儲備、防守穩定性都優於對手，且阿爾及利亞前一場和奧地利激戰後體力透支，前60分鐘沒機會的話瑞士將逐漸主導優勢。

阿爾及利亞總教練佩特科維奇，為瑞士隊前任當了7年教頭至2021年。 路透
阿爾及利亞總教練佩特科維奇，為瑞士隊前任當了7年教頭至2021年。 路透

阿爾及利亞總教練佩特科維奇（Vladimir Petković）曾在瑞士當7年教練，熟悉瑞士戰術，有唯一戰術不對稱的優勢，可以消除實力的差距；進攻方面高度依賴球星馬赫雷斯（Riyad Mahrez）的個人爆發突破能力，但防守線較差，小組賽和奧地利打平打得十分辛苦，下半場可能出現體力和注意力下降造成防守崩潰。

整體來說，瑞士要憑著更成熟戰術體系和體能優勢，來打破連續多屆止步16強魔咒；阿爾及利亞的勝負關鍵取決馬赫雷斯能否在的狹小空間創造單點突破的機會，但若瑞士前60分鐘建立優勢，阿爾及利亞體能下降可能面對巨大壓力。

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趙榮瑞

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