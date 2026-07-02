世足攻略／C羅、魔笛世紀最後對決 格子軍團體力隱憂看好葡萄牙小勝

葡萄牙和克羅埃西亞的32強碰頭，核心看點就是老將對決，都超過40歲的葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）和「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）最後一次世界盃同場競技；實力是葡萄牙比較被看好，但克羅埃西亞韌性很強，前幾屆都是輸到PK贏球，大賽經驗不容忽略，葡萄牙不是小贏就是平手。

葡萄牙陣容、排名和身價都領先克羅埃西亞，是本屆奪冠熱門之一；球隊擁有豪華中場配置，球星組成歐洲頂級中場，技術、控球兼備，是掌握比賽節奏的關鍵。葡萄牙鋒線火力也相當充足，還有優秀的領導者C羅，他的突破能力雖隨年紀下降，但禁區內的表現能力和終結能力依然是頂級水準，現在已經打進兩個球，是球隊精神領袖。

迪亞斯（Rúben Dias）和門將柯斯塔（Diogo Costa）組成葡萄牙穩固的後防線，兩邊後衛攻防兼備，柯斯塔已多次貢獻關鍵撲球，都是葡萄牙優勢。

克羅埃西亞有豐富大賽經驗，韌性相當不錯，擅長逆境中作戰和應對加時賽。中場核心莫德里奇，雖40歲仍是球隊控制中心，傳球視野是世界頂級，小組末輪尾聲傳出助攻，展現關鍵作用，之前也表示沒在怕葡萄牙，全隊士氣高昂。克羅埃西亞還有世界級的中衛格瓦迪奧爾（Joško Gvardiol），心理素質夠硬，和擅長撲點球的守門員利瓦科維奇 (Dominik Livaković）構成可靠的防守。

「格子軍團」克羅埃西亞主打防守反擊，潛在隱憂是年齡老化，下半場體能能否維持到最後是一大挑戰。 法新社

「格子軍團」主打防守反擊，透過定位球攻擊，本屆進球比例達到百分之40是定位球；潛在隱憂是年齡老化，高強度、高密度的淘汰賽中，下半場體能能否維持到最後是一大挑戰。

兩位球星狀況會是這場關鍵，葡萄牙占優勢一點，勝率5成5到6成，如果進入PK決定勝負可能性也很高。葡萄牙小勝概率比較高，不是0：0就是1：0或1：1，葡萄牙會晉級但過程會異常艱苦。