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世足攻略／避免爆冷步德國後塵！西班牙有全面優勢 退奧地利不成問題

聯合新聞網／ 趙榮瑞
西班牙亞瑪爾(左)要來對決奧地利阿瑙托維奇。 法新社
西班牙亞瑪爾(左)要來對決奧地利阿瑙托維奇。 法新社

2026世足賽

冠軍大熱門西班牙32強淘汰賽碰奧地利，兩隊戰術體系、實力和小組賽各項數據，西班牙都顯著優於奧地利，看好西班牙贏一個球，1：0或2：1奪勝，如果打到PK也是西班牙贏面大，因為有德國和荷蘭出局前例，相信西班牙會有所準備。

西班牙傳控好，技術也好，是頂尖球隊，不過控球不是目的，製造威脅、進球才算贏。「無敵艦隊」要從控球裡找到機會，如果慢慢傳球沉浸在「漂亮足球」，不打出有威脅的球，控球多也沒有用，反而可能被兩邊突破製造致命威脅，成為破局關鍵，讓奧地利證明控球率高不是勝利保證。

陣容來講，西班牙以歐洲冠軍為底，陣容年輕、厚度夠，遠超對手，替補還有多位頂級攻擊手，上半場老將經驗好、下半場可由亞馬爾（Lamine Yamal）、威廉斯（Nico Williams）等有衝勁、有速度、有體力的年輕人改變攻擊節奏。西班牙中場羅德里（Rodri）和佩德里（Pedri）等都具備極強破壞能力，可以透過快速短傳瓦解奧地利前場圍攻，壓上後的背後空間發動致命攻擊，一但化解奧地利前場8秒反搶就容易製造射門機會。

西班牙威廉斯有衝勁、有速度、有體力能改變攻擊節奏。 路透
西班牙威廉斯有衝勁、有速度、有體力能改變攻擊節奏。 路透

奧地利擅長壓迫性防守攔截，小組賽最後一輪和阿爾及利亞最後還能靠反擊追平，證明有很強韌性，不怕西班牙，不過核心陣容年紀較大，75分鐘後體能斷崖式下滑可能是致命隱憂。

奧地利大賽經驗相對缺乏，面對強隊可能防守紀律性有點波動，且攻擊較單薄，現在唯一取勝要依靠阿拉巴（David Alaba）的定位球或阿瑙托維奇（Marko Arnautović）的高位爭頂，爭取一顆球，或是看前40分鐘的高壓反擊能否得逞，不然就是拖延戰術將比賽拖入加時點球，才有一線生機。

2026美加墨世足 世足專欄 世足戰報 西班牙 奧地利

趙榮瑞

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