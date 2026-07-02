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桌球／WTT美國大滿貫賽 林昀儒馮翊新退智利組合闖4強

中央社／ 台北2日電
台灣男雙組合林昀儒、馮翊新今天在8強戰以3比1擊敗智利組合葛梅茲、柏戈斯，接下來將與中國組合拚冠軍戰門票。 美聯社
台灣男雙組合林昀儒、馮翊新今天在8強戰以3比1擊敗智利組合葛梅茲、柏戈斯，接下來將與中國組合拚冠軍戰門票。 美聯社

2026世足賽

世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，台灣男雙組合林昀儒、馮翊新今天在8強戰以3比1擊敗智利組合葛梅茲、柏戈斯，接下來將與中國組合拚冠軍戰門票。

被譽為「沉默刺客」的林昀儒，睽違將近2年再度與馮翊新攜手，兩人在這次WTT美國大滿貫賽打出亮眼表現，不僅前役扳倒第3種子的香港組合黃鎮廷、陳顥樺，今天又在8強戰以3比1勝出，如願躋身4強之列。

此役面對智利組合葛梅茲（Gustavo Gomez）、柏戈斯（Nicolas Burgos），台灣組合在首局開打後狀態不佳，一開始就連丟4分，就算努力縮小分差，仍以6比11率先讓出。不過林昀儒、馮翊新在第2局及時找回節奏，尤其關鍵時刻連得4分，加上「幸運球」助威，順利以11比8扳平戰局。

第3局在林昀儒招牌擰球強勢發揮情況下，台灣組合逐漸掌控整個戰局，即便一度被追平比分，但隨即回敬6比0攻勢，並以11比5搶下聽牌優勢。接著林昀儒、馮翊新把絕佳狀態延續至第4局，終場再以11比1拿下勝利，取得男雙4強門票，將對戰中國組合温瑞博、袁勵岑。

另外，在男單首輪擊敗林昀儒、贏得「台灣內戰」的17歲新星郭冠宏，今天則在次輪與日本好手宇田幸矢正面交鋒，雖然以11比4拔得頭籌，可惜接連以10比12、8比11、7比11遭到逆轉吞敗，無緣擠進男單16強。

林昀儒 智利 美國

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