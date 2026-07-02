中職／上半季最大不思議 樂天、中信竟從去年爭冠變墊底

中職上半季僅剩晚間的一場補賽，比賽結果並不會影響上半季戰績，各隊打完60場比賽後的排名完全出乎大多數人的意料之外，就此對6隊上半季的表現做個簡評，且點出上半季各隊的關鍵人物。

味全奪冠主因就是洋投運用得宜，圖為防禦率王蔣銲。 中央社

去年季前重金簽下朱育賢及陳子豪兩名重砲手，最終卻落到第五名，味全今年終於打出應有的戰績，中途就甩開對手，成為名符其實的天空龍，雖然無緣40勝，但與居次的富邦也有多達5場勝差，味全奪冠主因就是洋投運用得宜，加上打線韌性十足，多次在比賽後半段逆轉勝。

展望下半季，已有季冠軍的味全不必非得要再力拼奪冠，避免落到全年第三名還得先打一輪季後賽就好，維持球隊整體戰力才是最重要的。

富邦悍將張育成上半季敲出11支全壘打，且暫居打擊王。 聯合報系資料照

富邦是上半季最令人驚奇的球隊，過去幾年長期在後段班徘迴，今年上半季竟打出破隊史半季紀錄的34勝，年輕球員的成長是最不一樣了的地方，張育成、范國宸兩名進攻主力上半季合計打出20轟，學弟們的打擊也有所進步，團隊總得分僅次於味全，長打率甚至還是聯盟最高，後藤光尊總教練去年從二軍開始，對這一批年輕球員有足夠的認識，帶兵帶心，也讓球隊氣氛有所改變。

雖然有10勝的李東洺，投手仍是較弱的一環，3.43的防禦率排倒數第二名，1.33的WHIP則並列6隊最差，洋投及中繼還有進步空間，是富邦下半季要維持戰績的最大關鍵，近期已有補強動作，就看洋投如何運用調度了。

本季轉戰台鋼雄鷹隊黃子鵬，為球隊帶來本土投手穩定戰力。 台鋼雄鷹隊提供

台鋼今年上半季再度打出不錯的成績，投打都維持一定的水準，團隊投球數據只輸給味全，團隊打擊率及上壘率則是聯盟最佳，留下魔鷹是正確的決定，魔鷹上半季打出9轟、52分打點，打點領先多達20分，在進攻面上帶給球隊的幫助無人能取代；投手方面，季前轉隊來的黃子鵬，上半季先發11場，投近77局是全隊最多，防禦率也是優異的2.11，另外除了狀況不佳的後勁之外，其餘幾名主力先發如艾速特等人同樣表現優異。

放眼下半季，台鋼只要維持投打狀況，仍具有相當的競爭力，只不過打擊的穩定度及板凳深度不足等是要解決的問題。

蘇智傑本季演出復活，目前已打出7轟。 聯合報系資料照

林安可加盟西武後，對統一的火力著實造成不小的影響，上半球季扣掉2場補賽，統一打出27轟，與去年相差甚多，其他團隊打擊數據如打擊率、得分、打點、安打等亦然，相對地投手方面的表現卻優於去年，尤其是洋投，布雷克、喬登等的投球內容都很優異，牛棚投手也有一定的壓制力，但還是要得分才能贏球。

打線上除了陳傑憲、陳重羽及恢復水準的蘇智傑之外，其他野手還是需要在進攻端有更大的貢獻，下半季統一才會更具有競爭力。

樂天桃猿林立上半季最後一場復出，期待下半季成為樂天的救世主。 聯合報系資料照

去年以全年戰績第三打進季後賽的樂天，今年面臨打線老化、新舊不接、投手不振等眾多難題，導致上半季戰績不佳，扣除2場補賽僅有4成左右的勝率，與前一名的統一有著近5場的勝差；打擊是最大的問題，團隊打擊率僅有2成31，與156分打點、435支安打都是聯盟最差，上壘率甚至不到3成，全隊打擊表現最佳的是陳晨威的2成78打擊率及21分打點，全壘打則是李勛傑的5轟。

樂天近期補了本季中職的第三名洋砲，但最快7月中才能抵台，加上適應時間，只怕真正做出貢獻為時已晚，倒不如期待回歸的林立能趕緊成為樂天的救世主。

張仁瑋是中信打線今年唯一的驚奇。 中信兄弟提供

去年全年戰績第一的中信，季前被評估有繼續奪冠的實力，開打後卻完全變了樣，投打與上季相比有極大落差，是聯盟中團隊投手防禦率唯一超過4的球隊，主力先發中竟然只有德保拉的防禦率在3以內，牛棚的表現也不穩定；打擊數據也都在後段班，19轟及盜壘是全聯盟最少，與上季相比更是雪崩式的滑落，張仁瑋是打線中唯一的驚奇，目前也只有他的打擊率在3成以上。

所幸中信在上半季末似乎有調整回來的跡象，近10場的戰績是5勝4敗1和，不過由於勝差已落後前段班太多，如果想要有季後賽可打，那與樂天一樣，只有拿到下半季冠軍一途了。