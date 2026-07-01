快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

世足攻略／英格蘭佔全面優勢勝率至少8成 可贏民主剛果一到兩球

聯合新聞網／ 趙榮瑞
英格蘭整體數據與實力明顯領先，勝率估超過八成。 美聯社
英格蘭整體數據與實力明顯領先，勝率估超過八成。 美聯社

2026世足賽

英格蘭對上民主剛果擁有絕對優勢，民主剛果雖首度晉級淘汰賽氣勢高昂，但實力和戰術和英格蘭存在明顯差距，看好英格蘭勝率超過8成，贏一到兩個球，不過英格蘭對民主剛果的密集防守千萬不能亂了陣腳，以免步入德國和荷蘭後塵。

從數據來看，英格蘭全面佔上方，攻擊、角球、射門、射正、控球率和危險攻擊都比民主剛果好，但要小心輕敵或攻擊面失靈可能被拖到加時賽，前30分鐘要有破局能力。

英格蘭小組賽鎖定第一晉級，攻守兩端表現穩定成熟，優勢是陣容深度極佳，各位置的球員都是有名氣的球星，高強度的逼搶和兩側突擊能力強，戰術體系也成熟，兩側突擊的效率也相當不錯，擅長破解密集防守，隱憂是右邊防守出現漏洞，邊後衛過度前壓容易被反擊。

民主剛果深度不如英格蘭，70分鐘後防線可能脆弱，英格蘭替補奇兵有望在這階段決定勝負。 歐洲新聞圖片社
民主剛果深度不如英格蘭，70分鐘後防線可能脆弱，英格蘭替補奇兵有望在這階段決定勝負。 歐洲新聞圖片社

民主剛果這次靠小組第三名擇優晉級，比賽風格主打密集防守加快速反擊，優勢是防守紀律強，擅長「5-4-1」深度收縮反攻擊，自知實力沒那麼好，用這種方式鞏固防守線，再找機會突擊。

民主剛果有多名選手有在英超打球，身體對抗兇悍，隱憂是缺乏淘汰賽經驗，面對歐洲頂級球隊的中場控制力不足，攻擊手段單純，沒有多樣化，依賴少數選手，如維薩（Yoane Wissa）、巴坎布（Cédric Bakambu），替補深度也不足，高強度比賽下來體能容易出現斷崖式下滑，70分鐘後防線可能脆弱，英格蘭替補奇兵有望在這階段決定勝負。

剛果應該想盡辦法用鐵桶陣容拖著英格蘭，反擊威脅會隨時間增加，「三獅軍團」要防止進入無效傳球，必須避免久攻不下被偷襲。

世足專欄 2026美加墨世足 美國 民主剛果 世足戰報

趙榮瑞

追蹤

相關新聞

世足攻略／美國握有主場絕對優勢 波赫爆冷機會小

美國在世足賽首戰對陣波黑，主場優勢明顯，預測有望小勝。儘管波黑具備反擊能力，若陷入困境可能對美國構成威脅。專注防守及高空球處理將是美國取勝的關鍵，面對壓力需避免急躁。

世足攻略／比利時佔上風 塞內加爾有爆冷潛力

比利時對塞內加爾的對決即將展開，比利時擁有陣容優勢，但塞內加爾具備強大的爆冷潛力。比賽將呈現歐洲控球與非洲高強度反擊的矛盾之爭，雙方都有機會決定比賽的結果。

老詹離開湖人早有跡可循 「生涯最後決定」不是勇士就是馬刺

老詹詹姆斯宣布將於2026年離開湖人，展開生涯新篇章。最可能的去向為勇士或馬刺，其關鍵在於湖人未能尊重和與其談判未來計畫。老詹的目標是追逐第五冠，選擇將以團隊及家庭生活為重。

危機處理能力滿分！公鹿「後字母哥時代」重建有完美開頭

公鹿隊成功重建，在完成安戴托昆波（字母哥）交易後，快速補充年輕資產和選秀權，預示著「後字母哥時代」的來臨。新任總教練詹金斯將助力開發潛力股，公鹿未來重返強權可期。

中職／改不改都有「大義名分」矛盾在 半季賽制還不到非變不可

中職聯盟持續採用半季制，因其特殊背景與市場需求，儘管時常引發改制討論。無論採用何種賽制，對於年度冠軍的認定仍存矛盾，難以解決球隊表現與季後賽結果之間的差距。

世足攻略／英格蘭佔全面優勢勝率至少8成 可贏民主剛果一到兩球

英格蘭在世足賽對民主剛果中具絕對優勢，勝率超過80%。雖然剛果首次晉級淘汰賽氣勢高昂，但實力差距顯著，英格蘭有望以1至2球勝出。然而，英格蘭須防範輕敵風險，以免重蹈德國和荷蘭覆辙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。