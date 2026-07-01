世足攻略／英格蘭佔全面優勢勝率至少8成 可贏民主剛果一到兩球

英格蘭對上民主剛果擁有絕對優勢，民主剛果雖首度晉級淘汰賽氣勢高昂，但實力和戰術和英格蘭存在明顯差距，看好英格蘭勝率超過8成，贏一到兩個球，不過英格蘭對民主剛果的密集防守千萬不能亂了陣腳，以免步入德國和荷蘭後塵。

從數據來看，英格蘭全面佔上方，攻擊、角球、射門、射正、控球率和危險攻擊都比民主剛果好，但要小心輕敵或攻擊面失靈可能被拖到加時賽，前30分鐘要有破局能力。

英格蘭小組賽鎖定第一晉級，攻守兩端表現穩定成熟，優勢是陣容深度極佳，各位置的球員都是有名氣的球星，高強度的逼搶和兩側突擊能力強，戰術體系也成熟，兩側突擊的效率也相當不錯，擅長破解密集防守，隱憂是右邊防守出現漏洞，邊後衛過度前壓容易被反擊。

民主剛果深度不如英格蘭，70分鐘後防線可能脆弱，英格蘭替補奇兵有望在這階段決定勝負。 歐洲新聞圖片社

民主剛果這次靠小組第三名擇優晉級，比賽風格主打密集防守加快速反擊，優勢是防守紀律強，擅長「5-4-1」深度收縮反攻擊，自知實力沒那麼好，用這種方式鞏固防守線，再找機會突擊。

民主剛果有多名選手有在英超打球，身體對抗兇悍，隱憂是缺乏淘汰賽經驗，面對歐洲頂級球隊的中場控制力不足，攻擊手段單純，沒有多樣化，依賴少數選手，如維薩（Yoane Wissa）、巴坎布（Cédric Bakambu），替補深度也不足，高強度比賽下來體能容易出現斷崖式下滑，70分鐘後防線可能脆弱，英格蘭替補奇兵有望在這階段決定勝負。

剛果應該想盡辦法用鐵桶陣容拖著英格蘭，反擊威脅會隨時間增加，「三獅軍團」要防止進入無效傳球，必須避免久攻不下被偷襲。