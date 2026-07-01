世足攻略／美國開局很重要！ 別被拖進加時波赫爆冷機會就小

身為本屆東道主之一，美國以分組龍頭進入淘汰賽，首戰碰波赫佔優勢，預測小贏一個球，1：0或2：1，兩個球也不是不可能，不過波赫防守能力、韌性和反擊也不錯，如果進入加時或點球美國就有麻煩。波黑有極小的爆冷、逼平甚至逆轉機會，所以美國開局很重要，若陷入困境問題就來了。

美國小組賽數據都優於波赫，尤其有主場明顯優勢，核心人物是普利西奇（Christian Pulisic），球隊進攻效率高、轉換速度快。美國熟悉賽場氣候、環境，有地主球迷支持，隱憂是小組賽對陣土耳其2：3輸球，反應出領先後防守專注度不足，應對兇猛反擊韌性有待考量。

波赫具有極強反擊的韌性，擅長防守反擊，過去有點球淘汰義大利紀錄，抗壓和終結能力不容忽略，這次小組賽面對強敵也沒崩盤，但大比賽機會少一點。

波赫具有極強反擊的韌性，擅長防守反擊，過去有點球淘汰義大利紀錄，抗壓和終結能力不容忽略。 路透

美國有節奏和控制的優勢，利用兩邊和中路滲透，撕裂對手防守線，要注意後防的漏洞，也要必須避免急躁，防止波赫守中轉攻。波赫反擊效率好，會採後半區域防守的方式，尋找定位球反擊方式。

身體對抗和高空兩隊也不同，美國運動表現和衝擊力都佔主動；波赫有空中優勢，定位球可能是打破僵局的關鍵，美國在處理高空球要絕對專注。

美國有約7成勝率，但背負挑戰歷史最佳戰績的心理期待，壓力巨大，久攻不下必有後患，急躁可能失誤；波赫有「硬骨」精神，硬朗球風和高效率反擊足以對任何對手造成威脅，之前也曾透過點球大賽擊敗義大利，有爆冷門本錢，且沒有包袱，沒壓力下可能展現超水平的競技水準，美國想拿勝的過程不會輕鬆。