快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

世足攻略／典型「矛盾之爭」！比利時佔上風但塞內加爾有逼進PK爆冷潛力

聯合新聞網／ 趙榮瑞
塞內加爾主將馬內(左)32強賽對決比利時德布勞爾。 法新社
塞內加爾主將馬內(左)32強賽對決比利時德布勞爾。 法新社

2026世足賽

比利時對上「非洲雄獅」塞內加爾，比利時成熟度、戰術、體系和球星都佔上風，看好小贏一個球，但塞內加爾絕非等閒之輩，任何輕敵都可能出局，比利時如果表現不好也可能被逼平、踢PK，造成爆冷機會。

這場會是歐洲傳球、控球與非洲高強度反擊的對決，是典型的「矛盾之爭」，雖然比利時從各種資料和陣容都比較佔優勢，但塞內加爾具備極強的爆冷門潛力，荷蘭要避免像德國和荷蘭，傳控球強卻在點球大賽出局。

比利時有一定實力，但塞內加爾防守韌性和殺傷力不容忽略，爆冷門機會滿多，比賽過程會很激烈。塞內加爾球員體能充沛、身體對抗兇悍，擅長全場緊逼，在前場攔截迅速發動突擊；比利時依賴德布勞內調整組織，如果不能在中場控制塞內加爾雙後衛的屠殺，背後空間可能會被馬內利用。

比利時過去是「歐洲紅魔」，要打破大賽「軟腳」質疑。 歐新社
比利時過去是「歐洲紅魔」，要打破大賽「軟腳」質疑。 歐新社

比利時小組賽最後一輪5：1大勝紐西蘭，德布勞內（Kevin De Bruyne）和盧卡庫（Romelu Lukaku）等黃金一代進攻狀況回升，但前兩輪表現沉悶，曝露面對密集防守有點遲緩問題。比利時過去是「歐洲紅魔」，大勝紐西蘭不僅晉級更把信心找回來，德布勞內遠射破門展現關鍵能力，特羅薩德（Leandro Trossard）已經射進兩球，確立鋒線地位，接續要打破大賽「軟腳」質疑。

塞內加爾是「非洲雄獅」，上屆打進16強，本屆在「死亡之組」和法國及挪威等強隊競爭，仍展現極強戰術執行力和韌性。塞內加爾特色是鐵血防守和反擊，主打高強度逼搶和快速反擊，馬內（Sadio Mané）和薩爾（Ismaïla Sarr）等邊路速度極快，專克節奏慢的球隊，最後一場5：0大勝伊拉克，展現士氣，不過守門員門迪（Édouard Mendy）受傷，防守線的穩定性受到質疑。

2026美加墨世足 世足專欄 世足戰報 比利時 塞內加爾

趙榮瑞

追蹤

相關新聞

世足攻略／美國握有主場絕對優勢 波赫爆冷機會小

美國在世足賽首戰對陣波黑，主場優勢明顯，預測有望小勝。儘管波黑具備反擊能力，若陷入困境可能對美國構成威脅。專注防守及高空球處理將是美國取勝的關鍵，面對壓力需避免急躁。

世足攻略／比利時佔上風 塞內加爾有爆冷潛力

比利時對塞內加爾的對決即將展開，比利時擁有陣容優勢，但塞內加爾具備強大的爆冷潛力。比賽將呈現歐洲控球與非洲高強度反擊的矛盾之爭，雙方都有機會決定比賽的結果。

老詹離開湖人早有跡可循 「生涯最後決定」不是勇士就是馬刺

老詹詹姆斯宣布將於2026年離開湖人，展開生涯新篇章。最可能的去向為勇士或馬刺，其關鍵在於湖人未能尊重和與其談判未來計畫。老詹的目標是追逐第五冠，選擇將以團隊及家庭生活為重。

危機處理能力滿分！公鹿「後字母哥時代」重建有完美開頭

公鹿隊成功重建，在完成安戴托昆波（字母哥）交易後，快速補充年輕資產和選秀權，預示著「後字母哥時代」的來臨。新任總教練詹金斯將助力開發潛力股，公鹿未來重返強權可期。

中職／改不改都有「大義名分」矛盾在 半季賽制還不到非變不可

中職聯盟持續採用半季制，因其特殊背景與市場需求，儘管時常引發改制討論。無論採用何種賽制，對於年度冠軍的認定仍存矛盾，難以解決球隊表現與季後賽結果之間的差距。

世足攻略／英格蘭佔全面優勢勝率至少8成 可贏民主剛果一到兩球

英格蘭在世足賽對民主剛果中具絕對優勢，勝率超過80%。雖然剛果首次晉級淘汰賽氣勢高昂，但實力差距顯著，英格蘭有望以1至2球勝出。然而，英格蘭須防範輕敵風險，以免重蹈德國和荷蘭覆辙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。