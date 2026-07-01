世足攻略／典型「矛盾之爭」！比利時佔上風但塞內加爾有逼進PK爆冷潛力

比利時對上「非洲雄獅」塞內加爾，比利時成熟度、戰術、體系和球星都佔上風，看好小贏一個球，但塞內加爾絕非等閒之輩，任何輕敵都可能出局，比利時如果表現不好也可能被逼平、踢PK，造成爆冷機會。

這場會是歐洲傳球、控球與非洲高強度反擊的對決，是典型的「矛盾之爭」，雖然比利時從各種資料和陣容都比較佔優勢，但塞內加爾具備極強的爆冷門潛力，荷蘭要避免像德國和荷蘭，傳控球強卻在點球大賽出局。

比利時有一定實力，但塞內加爾防守韌性和殺傷力不容忽略，爆冷門機會滿多，比賽過程會很激烈。塞內加爾球員體能充沛、身體對抗兇悍，擅長全場緊逼，在前場攔截迅速發動突擊；比利時依賴德布勞內調整組織，如果不能在中場控制塞內加爾雙後衛的屠殺，背後空間可能會被馬內利用。

比利時過去是「歐洲紅魔」，要打破大賽「軟腳」質疑。 歐新社

比利時小組賽最後一輪5：1大勝紐西蘭，德布勞內（Kevin De Bruyne）和盧卡庫（Romelu Lukaku）等黃金一代進攻狀況回升，但前兩輪表現沉悶，曝露面對密集防守有點遲緩問題。比利時過去是「歐洲紅魔」，大勝紐西蘭不僅晉級更把信心找回來，德布勞內遠射破門展現關鍵能力，特羅薩德（Leandro Trossard）已經射進兩球，確立鋒線地位，接續要打破大賽「軟腳」質疑。

塞內加爾是「非洲雄獅」，上屆打進16強，本屆在「死亡之組」和法國及挪威等強隊競爭，仍展現極強戰術執行力和韌性。塞內加爾特色是鐵血防守和反擊，主打高強度逼搶和快速反擊，馬內（Sadio Mané）和薩爾（Ismaïla Sarr）等邊路速度極快，專克節奏慢的球隊，最後一場5：0大勝伊拉克，展現士氣，不過守門員門迪（Édouard Mendy）受傷，防守線的穩定性受到質疑。