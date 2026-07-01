老詹離開湖人早有跡可循 「生涯最後決定」不是勇士就是馬刺

2026年6月30日最後時刻，NBA自由球員市場7月1日即將開市，「老詹」詹姆斯宣布他將離開湖人，展開生涯下段旅程。

2026-27將是老詹第24個賽季，老詹動向成謎，最可能下家包括勇士、熱火、騎士。

老詹生涯第一目標是追逐生涯第五冠，享受比賽，更符合配合家人生活，無關薪資，尊重與誠意是最主要考量。

從形勢、老詹作為和過去歷史推估，老詹選擇勇士機率最大，主要是柯瑞(Stephen Curry)招募，老詹不會回騎士，更不是去熱火，馬刺在最後一刻前仍有可能，因為馬刺奪冠需要老詹，「斑馬」溫班亞瑪想要最快奪冠更需要老詹，老詹也需要年輕馬刺，最終決定關鍵就在馬刺想通了沒有，以及斑馬想法。

低調馬刺可能是搶詹姆斯的黑馬，只要溫班亞瑪開口，球團就會努力爭取。 美聯社

「把老詹找來」，斑馬只要開口，老詹被說服去馬刺機率還是存在，如果還可以加上「波波教練」波波維奇一通電話。

老詹與湖人，一如去年夏天推測，老詹99%會離開湖人，因為湖人極度輕視並且不尊重老詹，很多事情現在回頭去看，有機可循。

1、湖人從2025年夏天到現在，從不主動找老詹談現在與未來，更不談未來薪資和合約計畫，湖人老闆「放生」、「你沒那麼重要」態度非常明顯。

2、老詹生涯一向自己做主，這是老詹23年生涯遭到最大羞辱，他不會再留湖人。

3、湖人關於老詹未來定位所有決定，湖人老闆華特(Mark Walter)自己做主，湖人籃球事務總裁巴斯(Jeanie Buss)和總管佩林卡(Rob Pelinka)毫無決策權。

4、一直到6月30日最後一刻，湖人仍沒有提供老詹任何一分報價和未來計畫談判，老詹經紀團隊其實早就著手布局，雙方只是沒有公開。

老詹接下來目標和選項很明確，不是勇士就是目前看來很安靜的馬刺，去熱火和騎士各只有1%。

湖人未來2-3年唐西奇爭冠布局和帶隊也會非常有趣，我也在過去一年多次分析。

詹姆斯是唐西奇生涯有過的最好隊友，湖人放走老詹可能是個錯誤。 路透

「唐西奇不是顛峰老詹，他沒有能力一個人帶領湖人站上總冠軍舞台，老詹甚至可能會是Luka湖人生涯最出色隊友。」

「有老詹，湖人只會更強大更有競爭力，沒老詹，湖人很難在西區競爭，湖人老闆錯估形勢。」

「希望Luka Doncic三年內能帶領湖人至少打進西區決賽，我一直評析唐西奇帶隊能力被高估+過譽，如果三年後證明獨行俠總管哈里森(Nico Harrison) 2025年2月決定交易唐西奇可能是正確決定，那會更有趣。」

「老詹很想要留湖人打球，因為家人和自己都喜歡洛城生活，不會習慣在生涯最後1-2年還要搬來搬去，但湖人無意，老詹只能選擇離開。」

詹姆斯與柯瑞都有意一起合作打球，加盟勇士是最有可能的劇本。 美聯社

「湖人也只有老詹離開才能重建重整，找到爭冠出口和方向，老詹離開對湖人也是好事，但挑戰和不可預期變數更多更大。」

老詹「生涯最後決定」，很有可能會為他再添一座NBA總冠軍，去勇士、選熱火、挑馬刺都可以，非常接近目標，騎士陣容漏洞太多確實難了一點。

祝福老詹。