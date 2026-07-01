快訊

鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 混亂中遭推頭、扯球衣

疫情重創到美籍航空搶進 「台美航線」為何成肥美戰場？

黃大煒生前決裂內幕曝光！女友開戰家人 他怒走竟天人永隔

聽新聞
0:00 / 0:00

煮茶論戰／PK戰「一踢定生死」 冷靜比技巧更重要

聯合報／ 趙榮瑞
德國PK大戰失利，32強爆冷淘汰。 路透社
德國PK大戰失利，32強爆冷淘汰。 路透社

2026世足賽

四屆世界盃冠軍德國和三度打進決賽的荷蘭，昨天卅二強淘汰賽都在ＰＫ大戰被淘汰。兩隊失利主要有三個原因，壓力太大心理崩潰、戰術執行和運氣因素，及長期隱憂爆發，造成兩支歐洲勁旅提早出局。

歐洲球隊較少打ＰＫ，比較強的俱樂部都打聯賽，針對十二碼練習可能比較少，加上太輕敵，兩個教練沒做準備而自亂陣腳。

ＰＫ大戰本質就是心理戰鬥，愈怕愈完蛋，，要避免助跑結束做出明顯假動作騙守門員，因為兩隊經過一百廿分鐘的消耗後，球員在「一踢定生死」下動作變形。ＰＫ真正的核心是心理穩定、動作簡潔、落點精準，而非單純追求力量，冷靜比技巧更重要。

德國延長賽時因犯規干擾球門，士氣受影響，雖過去四次ＰＫ全勝，這次年輕選手處於劣勢下韌性不足，造成出局的結果。長期隱憂爆發在於荷蘭的過往經驗，三屆都在ＰＫ大戰出局，暴露出對決賽環節系統的弱點，教練疏忽下讓荷蘭創下隊史最差戰績。（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）

世足戰報 2026美加墨世足 世足專欄

趙榮瑞

追蹤

延伸閱讀

世足賽／德國爆冷出局！巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

煮茶論戰／攻擊更效率 「7秒完成射門」

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

世足攻略／陣容有優勢 德國破巴拉圭問題不大

相關新聞

危機處理能力滿分！公鹿「後字母哥時代」重建有完美開頭

公鹿隊成功重建，在完成安戴托昆波（字母哥）交易後，快速補充年輕資產和選秀權，預示著「後字母哥時代」的來臨。新任總教練詹金斯將助力開發潛力股，公鹿未來重返強權可期。

中職／改不改都有「大義名分」矛盾在 半季賽制還不到非變不可

中職聯盟持續採用半季制，因其特殊背景與市場需求，儘管時常引發改制討論。無論採用何種賽制，對於年度冠軍的認定仍存矛盾，難以解決球隊表現與季後賽結果之間的差距。

世足賽／淘汰賽點球大戰頻傳 美國隊長：這需要極大勇氣

2026年世足賽足球賽進入高張力的淘汰賽階段，在32強昨天三場賽事中，就有兩場比賽一路糾纏至殘酷的PK大戰才分出勝負，這也讓點球對決成為各隊無法迴避的課題。美國當家球星普利西奇（Christian Pulisic）在備戰與波赫的生死戰前坦言，站上點球點需要極大的勇氣，但他也強調，擁有豐富大賽經驗的美國已經做好「戰到最後一刻」的心理準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。