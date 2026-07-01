中職／改不改都有「大義名分」矛盾在 半季賽制還不到非變不可

放眼世界各個主要職棒聯盟，中職是少數仍採用「半季制」進行賽事的聯盟。其他國家雖然不是沒有嘗試過半季制，但往往都在一段期間後改成單一球季。唯獨中職從1990年起步以來，除了1998、1999年之外，三十多年來幾乎都是半季制。如此相對罕見的現象，使得「是否改為單一賽制」這個話題，時不時就會受到討論。

中職之所以遲遲沒有廢除半季制，部分也是因為聯盟的發展背景上跟國外不同，造成推動單一球季的條件始終差了一些。以日本職棒為例，太平洋聯盟曾在1973年起嘗試過上下半季制，將賽季分成前、後兩期，並且讓前後期冠軍進行5戰3勝制的季後賽，勝者晉級日本一大賽，這項制度一直維持到了1982年才廢除。

當時日職背景為央聯以九連霸的巨人為首，並且擁有壓倒性的媒體資源，聲勢如日中天。相對而言，洋聯除了本來就媒體弱勢，加上西鐵成為假球案「黑霧事件」主要風暴點，以及一些母企業經營問題等等，使得人氣被大幅拉開。包括每日大映（現羅德）、東映（現日本火腿）及西鐵（現西武）等等球隊，都在1970年前後相繼易主。

不願坐以待斃的洋聯，便在此時展開一連串的制度改革，包括改變球衣風格等行銷噱頭、導入指定打擊制度等等。而此時聯盟也開始採用半季制，想藉此刺激人氣和票房。畢竟一年能夠出產兩次冠軍還有季後賽，對於炒熱話題、刺激球迷入場有一定幫助。有趣的是，雖然拿到半季冠軍，就有在季後賽拼聯盟冠軍的空間，但洋聯這十年半季制期間，除了1973年的南海以外，其他年份依然由全年勝率第一的球隊奪得年度冠軍。

然而，由於季後賽資格只給前後期季冠軍，代表只要冠軍出爐，剩餘賽事就會變成「消化試合」。畢竟爭半季的第二名毫無意義，所以雖然爭冠次數加倍，但垃圾時間也加倍。對已經拿到前期冠軍的球隊來講，下半季也缺乏全力拼戰的理由，否則球隊若是包辦了前後期冠軍，則會按規定保送進日本一大賽，直接少了季後賽票房，還不如拿下半季來讓主力適時休養跟練兵，為季後賽做調整。

洋聯過去曾實施半季制，但非季冠軍球隊無法參與季後賽，不會出現像去年樂天桃猿或2024年橫濱DeNA逆襲的狀況。 聯合報系資料照

後來擔任西武總教練的廣岡達朗，就批評半季制根本讓球隊有理由擺爛。而半季制對於聯盟人氣，雖然也確實帶來了一定程度的刺激，但還是追不上跟央聯的巨大鴻溝。當時甚至在洋聯半季爭霸的關鍵期，有的體育報刊寧願把央聯明星選手的練球新聞擺在頭版，也不願意多給洋聯的賽事重要版面。加上始終有輿論認為單一球季的冠軍，才是真正代表聯盟的球隊。使得半季制只維持到1982年為止，後續又改回了單一賽制。

從以上脈絡便可以看出，使用半季制最大誘因，還是在於吸引人氣和票房。在一般認知的觀念裡，到底還是整年勝率第一球隊才是真正的冠軍。所以，當半季制帶來的人氣及票房效應不夠好，不足以蓋過「為什麼要讓年度勝率第一球隊可能無法成為聯盟冠軍」的質疑聲時，就可能被考慮廢止。雖然現在日職兩聯盟也有季後賽，可能發生賽季二、三名的球隊「下剋上」的狀況，但還是讓賽季勝率最高球隊擁有「聯盟冠軍」的名義，季後賽贏家只是得以晉級日本一，藉此維持正當性，又能繼續賺季後賽票房。

現今日職球隊無論在季後賽勝出與否，聯盟冠軍都還是賽季勝率最高球隊，圖為2024年中央聯盟第三橫濱隊高潮系列賽(季後賽)擊敗巨人進軍日本一大賽。 橫濱DeNA海灣之星IG

那麼以這樣的角度來看中華職棒，就會發現不管改不改上下半季制，都會存在一個矛盾的狀況：即使取消了半季制走單一球季，年度總冠軍高機率還會是會搬給季後賽勝出球隊，而不保證年度第一球隊能獲得。中職畢竟是單一聯盟，沒辦法像兩聯盟的日職一樣，透過把「日本一大賽出賽權」當成贏球誘因讓給季後賽球隊，藉此保留年度第一球隊的聯盟冠軍頭銜。

就算改成單一球季，但是賽季與第一名落差距大的球隊，卻有機會靠短期賽拿到年度總冠軍，這讓人觀感上難免覺得哪裡不太對。但如果不這麼做，贏下季後賽就沒有任何好處。這是不管採用半季制還是單一球季制都會有的問題，或許乾脆廢除季後賽可以迴避這個尷尬狀況，但考慮到季後賽帶來的可觀收益，現實面幾乎不可能考慮。

既然不管採用半季制或單一球季，都無法彌補「大義名分」上的缺失，那聯盟寧願蕭規曹隨，與其硬改制度，但還是存在某些缺陷而受批判，不如繼續維持現狀。畢竟現有反對半季制度的聲浪，或者半季制存在的缺陷，暫時也沒有大到非改不可。除非像過去的洋聯一樣，外界對半季制的不滿已經達到一定程度，刺激商業效益的功能也不如預期，才比較可能會是認真考慮更動的時機。