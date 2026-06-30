世足攻略／墨西哥坐擁主場優勢 有望小勝厄瓜多

本屆東道主之一的墨西哥，淘汰賽首戰碰厄瓜多，數據來看都是厄瓜多比較好，但差距不大，墨西哥又握有主場優勢和反擊韌性，正規時間墨西哥可能小勝，或平手進入PK大戰決勝負。

墨西哥小組賽攻進6個球且沒有任何失球，分組第三晉級的厄瓜多小組賽進兩球、失兩球，但平均下來厄瓜多數據比較好，不過墨西哥坐擁2204公尺的高原主場優勢，厄瓜多客場作戰體能消耗較大。

墨西哥小組賽狀況相當不錯，防守也相當好，但面臨7屆世界盃止步16強的魔咒壓力，主場球迷有望激發球員鬥志。

厄瓜多是南美黑馬，小組賽末輪以2：1逆轉德國，展現極強韌性和反擊效率，陣中有因卡皮耶（Piero Hincapié）等歐洲聯賽主力選手，具備高強度的反擊能力，但客場作戰體能消耗較大，要警惕下半場有體能透支風險。

厄瓜多因卡皮耶具備高強度的反擊能力。 法新社

防守上兩隊小組賽表現穩健，厄瓜多主動收縮放棄控球權，墨西哥要如何破解密集防守和兩側吊中製造威脅性，達到破局關鍵；厄瓜多中場控制依賴凱塞多（Moises Caicedo），若被切斷路線，效率就不會好。

整體來說墨西哥有主場優勢，但厄瓜多的反擊不容小覷，墨西哥如果前30分鐘沒破門，厄瓜多的反擊效率可能提升；厄瓜多若早期就用反擊得分，墨西哥心態就容易崩潰，搶攻下穩定性亂掉。