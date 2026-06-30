世足攻略／冠軍熱門法國狀況火熱 碰瑞典至少進兩球
法國是這屆世足賽冠軍大熱門，小組賽打下3勝排名龍頭，六項數據都比瑞典好，晉級機會明顯，有望控制局面打進兩個球以上，但瑞典並非軟腳蝦，法國機會大但要注意瑞典反擊，要警惕不要先被進球。
法國全隊身價超過15億歐元，小組賽3場進10球、失2球，攻防都是前端的球隊，狀況相當火熱，陣容深度和球星能力俱佳，攻擊線具備極強的終點能力。
瑞典小組賽1勝2平，總共打進7個球，狀況不錯，但面對高強度壓迫就容易出現漏洞。瑞典主打「3-4-2-1」，密集防守加上快速反擊，鋒線伊薩克（Alexander Isak）和約克雷斯（Viktor Gyökeres）身價相加超過1.6億歐元，具備執行最後一擊能力，但和法國雙星姆巴佩（Kylian Mbappe）和登貝萊（Ousmane Dembélé）相比仍有差距。
瑞典每場平均被射門次數比較高，被攻擊次數也多，但防守紀律嚴格，擅長利用身體和定位球製造威脅，不過中場核心庫魯塞夫斯基（Dejan Kulusevski）受傷缺席世界盃，減弱中場火力，伊薩克（Alexander Isak）之前也有傷在身，若不上場將影響反擊效率。
兩隊歷史對戰6次，法國有4勝2敗優勢，且主力完整，板凳深度足以影響比賽勝負。整體來說法國各方都佔絕對優勢，但若久攻不下，曝露出後防空檔就不好了。這場板凳深度足以影響比賽深度，中場回防速度將成為比賽走向的關鍵。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。