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世足攻略／冠軍熱門法國狀況火熱 碰瑞典至少進兩球

聯合新聞網／ 趙榮瑞
法國球星姆巴佩(右)率領法國隊實力優於瑞典。 法新社
法國球星姆巴佩(右)率領法國隊實力優於瑞典。 法新社

2026世足賽

法國是這屆世足賽冠軍大熱門，小組賽打下3勝排名龍頭，六項數據都比瑞典好，晉級機會明顯，有望控制局面打進兩個球以上，但瑞典並非軟腳蝦，法國機會大但要注意瑞典反擊，要警惕不要先被進球。

法國全隊身價超過15億歐元，小組賽3場進10球、失2球，攻防都是前端的球隊，狀況相當火熱，陣容深度和球星能力俱佳，攻擊線具備極強的終點能力。

瑞典小組賽1勝2平，總共打進7個球，狀況不錯，但面對高強度壓迫就容易出現漏洞。瑞典主打「3-4-2-1」，密集防守加上快速反擊，鋒線伊薩克（Alexander Isak）和約克雷斯（Viktor Gyökeres）身價相加超過1.6億歐元，具備執行最後一擊能力，但和法國雙星姆巴佩（Kylian Mbappe）和登貝萊（Ousmane Dembélé）相比仍有差距。

瑞典鋒線主力伊薩克(中)。 法新社
瑞典鋒線主力伊薩克(中)。 法新社

瑞典每場平均被射門次數比較高，被攻擊次數也多，但防守紀律嚴格，擅長利用身體和定位球製造威脅，不過中場核心庫魯塞夫斯基（Dejan Kulusevski）受傷缺席世界盃，減弱中場火力，伊薩克（Alexander Isak）之前也有傷在身，若不上場將影響反擊效率。

兩隊歷史對戰6次，法國有4勝2敗優勢，且主力完整，板凳深度足以影響比賽勝負。整體來說法國各方都佔絕對優勢，但若久攻不下，曝露出後防空檔就不好了。這場板凳深度足以影響比賽深度，中場回防速度將成為比賽走向的關鍵。

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趙榮瑞

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