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世足攻略／哈蘭德火力旺 看好對象牙海岸小勝一個球

聯合新聞網／ 趙榮瑞
挪威有當家球後哈蘭德坐鎮。 法新社
挪威有當家球後哈蘭德坐鎮。 法新社

2026世足賽

象牙海岸挪威將上演速度攻擊和高空壓制的攻強守弱對決，幾項數據雖是象牙海岸較佔上風，但挪威有當家球後哈蘭德（Erling Haaland）坐鎮，看好挪威一個球小勝，但象牙海岸先進球就難說。

象牙海岸是隊史首度闖進淘汰賽，在幾個數據都稍微佔上風，挪威只有角球和射正比較好，不過兩者數據都差距不大。挪威小組賽3場轟進8球、丟7球，火力旺盛，球星配合默契不錯，球隊身價也高於對手，憂慮是防守明顯漏洞，面對高速反擊面臨被動打法。

象牙海岸中場、前鋒都相當不錯，小組賽進4個球、失2個球，隱憂是滯空能力下滑，主力中後衛恩狄卡（Evan Ndicka）也受傷，面對挪威高空轟炸和傳中戰術存在弱點。

挪威由哈蘭德領銜，憑藉身體優勢主打高空球和有終結的優勢；他得分率很高，本屆只打兩場已進4球，一定會被重兵看守，南非若能從中場就把傳輸攻線堵窄，球沒傳給哈蘭德挪威就沒輒；哈蘭德拿球後，都是厄德高（Martin Odegaard）負責舒緩禁區節奏，兩位球隊核心小組賽最終戰和法國都沒下場，淘汰賽可以滿血出賽。

象牙海岸主力中後衛恩狄卡（中）受傷，面對挪威高空轟炸和傳中戰術存在弱點。 路透
象牙海岸主力中後衛恩狄卡（中）受傷，面對挪威高空轟炸和傳中戰術存在弱點。 路透

象牙海岸依賴佩佩（Nicolas Pépé）的速度和前場反搶，最終戰擊敗古拉索後士氣高漲，但連續出賽對體能是考驗，且中場辛戈（Wilfried Singo）也拉傷腿，是否缺陣將影響防守線。

兩者數據不會差很多，挪威比較佔優勢，預估一球差距，挪威可以小贏，但後防要注意不要被象牙海岸突擊。常規時間兩隊若無法分出勝負，象牙海岸韌性可能好一點，加時賽挪威就可能有問題。

2026美加墨世足 世足專欄 世足戰報 挪威 象牙海岸

趙榮瑞

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