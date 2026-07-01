危機處理能力滿分！公鹿「後字母哥時代」重建有完美開頭

「字母哥人生」一劇終於謝幕，從交易大限前擺上交易貨架，開放各球團報價，到正式完成交易，一共花費半年時間，在外界看來，直到結果出爐前，無論走向如何發展，似乎都在可預期範圍內，而字母哥心歸何處？留隊意願是否強烈？期間安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）檯面上的反覆放話，檯面下球團間談判攻防消息，都成為NBA好一陣子茶餘飯後的熱門話題，也是這齣大戲值得玩味之處。

如今交易案已成定局，公鹿與安戴托昆波和平分手，雙方各自迎接全新階段，字母哥將前進同分區的邁阿密熱火，繼續在追逐金杯路上奔馳，而公鹿隊賣出效力13年的隊史最偉大球星，等同於宣告將舊有時代推倒重來，邁入重建期目光放長遠，重塑球隊時間線，也目標尋找新核心，打造球隊體系。

根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，僅有兩支球隊進入字母哥下家的決選名單，分別為新東家熱火，以及本季高居東區第二的塞爾蒂克，也是獲得字母哥承諾願意續約的隊伍，兩隊都開出誠意十足包裹，塞爾蒂克以剛打出生涯年的雙探花之一布朗（Jaylen Brown）為主菜，附帶兩張首輪籤。布朗今年在泰托姆（Jayson Tatum）重傷缺陣時代班一哥表現亮眼，繳出場均28.7分、6.9籃板、5.1助攻，三項數據都是生涯最高，場均得分更是上漲整整6.5分，入選明星賽、年度第二隊、MVP票選高居第六，但塞爾蒂克制服組不改過往「在商言商」特色，試圖逢高賣出，引進聯盟前五巨星，並擺脫接下來三年平均約6000萬美元薪資，不得不說雖冷血，但頗具魄力。

若獲得布朗，公鹿仍舊能保有一定競爭力，在東區拚進附加賽不是沒機會，但這不是公鹿想要的，他們短期內毋需再衝刺戰績，反而該專注長期佈局，收穫的資產是否具備彈性，成為一大考量，這也是最終選擇熱火關鍵。轉手賣掉布朗當然是個方式，且公鹿再清楚不過，當年將哈勒戴（Jrue Holiday）交易至拓荒者，換回里拉德（Damian Lillard），拓荒者再將哈勒戴賣給公鹿分區勁敵塞爾蒂克，並扮演塞爾蒂克冠軍最後拼圖。

為了得到字母哥，熱火付出曾經被看好是球隊未來的赫洛(圖)。 美聯社

對於想補強球星的球隊，已證明自己能勝任冠軍隊二當家的布朗具備吸引力，換回三首輪以上不是問題，不過純論彈性，鐵定還是比不上熱火的包裹，為了得到字母哥，熱火付出赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis），以及3枚首輪（包含今年第13順位）、1枚次輪籤。

用傾家蕩產來形容熱火絕不為過，幾乎清空手上所有年輕資產，押注在字母哥身上，不成功便成仁，但熱火原有陣容已摸到上限，距離冠軍卻還有一大段距離，球隊必須有所突破、敢於大刀闊斧，而像字母哥等級的超級巨星，永遠具備改變球隊天花板能力，熱火相信輪替深度能倚賴聯盟首屈一指名帥史波史特拉（Erik Spoelstra），藉其妙手回春能力，以低成本練出可用之兵，進而在東區有一番作為。

對公鹿而言，在交易中幾乎將所有能獲得的資產都拿到手，熱火有交易字母哥的急迫性，而公鹿正好抓緊「非做不可」的心理，狠狠削了熱火一筆，字母哥等級的球星，聯盟另外29隊當然都想搶人，但事實上其交易本身有一定難度，原因不出三點，首先，字母哥明年薪水高達5845萬美元，光是想湊齊匹配、價值對等的薪資包就不容易；第二，市場上有能力將潛力球員與大量選秀籤同時擺上檯面的隊伍也不多；最後也是最重要的，字母哥只剩一年合約，若選擇在下季結束後投身自由市場，屆時新東家什麼都拿不回來，簡直會欲哭無淚，因此，除非能獲得續約保證，否則球隊不會端出大量資產換人。

上述三點能刷掉一大票球隊，持有字母哥的公鹿看似握有主動權，但實際上字母哥才是交易時有辦法決定下家的主導者，公鹿沒能在季中交易大限前成功賣出，選擇進入到夏季再處理，更是進一步擴大劣勢，在競逐者不算多的情況下，如今還能賣出如此價碼，以接近洗劫一空方式回收大量資產，堪稱一大贏家。

回頭看交易包裹，熱火拆光半支球隊，付出的四名球員中包括2023至2025年自選的首輪新秀，以及上季曾入選明星賽的赫洛，大多都還在領俗又大碗的新秀約，年輕的控球、側翼、中鋒一次到手，新秀約是如今NBA極度嚴苛薪資條款下，唯一能稱得上有薪資紅利的合約結構，未來換約時若想留人，都能輕鬆匹配合約，轉賣、自用兩相宜，薪水最高的赫洛僅剩1年3300萬美元合約，作為到期約很好出清，若是賣給像活塞一樣缺乏持球者的球隊，說不定還能再換回可觀正資產。

不過熱火也可以選擇留下故鄉在密爾瓦基的赫洛，畢竟公鹿未來首輪、首輪交換權幾乎都在為字母哥補強時丟光，最快要到2031年的籤才在自己手上，即刻放推開坦也只是讓其他球隊笑得更大聲，沒有任何意義，不如順其自然，以培養年輕球員為目的，透過實戰篩選出未來長期陣容拼圖，而像赫洛這樣曾長期在史波史特拉手下效力的明星球員，勢必能幫助這支動盪隊伍奠定基礎，帶來所需的贏球文化。

今年公鹿聘請詹金斯為新任總教練，詹金斯曾擔任灰熊主帥一職長達6年。 法國新聞社

今年公鹿聘請詹金斯（Taylor Jenkins）為新任總教練，詹金斯曾擔任灰熊主帥一職長達6年，任內養出多名打破順位天花板的可用之兵，如艾爾達瑪（Santi Aldama）、貝恩（Desmond Bane），善於挖掘球員潛力，讓灰熊繼「黑白雙煞」時代後再度打出「Grit and Grind（磨礪與堅強）」比賽風格，期間三度帶隊晉級季後賽，例行賽收下250勝，也是隊史最多勝教練，對於即將迎來重建的公鹿來說，曾從基底建立灰熊體系的詹金斯無疑是絕佳選擇。

改組後的公鹿有許多潛力股尚待開發，進入新秀約最後一年的哈克斯，在熱火包裹中數一數二成熟，上季場均28.3分鐘貢獻15.4分、5籃板、4.7助攻，在最佳第六人排名高居第二，提高上場時間後，成績勢必再度升級；年輕中鋒在現今聯盟為稀有財，7呎的韋爾具備不俗投射手感，可塑性還相當大，但過去曾因紀律性與職業態度問題被主帥點名，需要公鹿未來持續追蹤；亞庫喬尼斯去年首輪第20順位加入熱火，為罕見身材高大控衛，上季53場出賽包含12場先發，三分命中率高達42.3%，效率優異，天賦可見一斑，根據美媒報導，熱火與公鹿談判時，針對亞庫喬尼斯討論最久，熱火不斷嘗試各種方案，試圖留下亞庫喬尼斯，但最終還是選擇妥協。

上述球員除了皆以首輪中選，本身也很快打出身手，放上交易貨架也有約1至2張首輪價值，加上實際送出的首輪，粗估公鹿將字母哥兌現成至少6張首輪，合約僅剩1年的字母哥能換到如此大包的資產，這波危機處理能幫公鹿打上滿分。3張首輪包括今年13號籤，在這個眾所周知的選秀大年，樂透籤價值比其他年首輪還高，公鹿先是用自己的10號籤選進來自亞歷桑納大學的後衛布里斯（Brayden Burries），身材厚實，防守是最大賣點，持球防守兇悍、協防意識出色，得分技巧成熟，模板是如同哈勒戴、懷特（Derrick White）般的強隊頂級拼圖。

第13順位公鹿再出手賭天賦，田納西前鋒阿門特（左），身為大號側翼，又有頂級體能及柔和投藍手感。 美聯社

第13順位公鹿再出手賭天賦，田納西前鋒阿門特（Nate Ament）在高中畢業時，天賦不輸本屆選秀四皇，身為大號側翼，又有頂級體能及柔和投藍手感，唯獨完成度較低，包括出手選擇、傳控技能仍待雕琢，因此養成難度高，但能提供充足上場時間、試錯機會的公鹿，選前就被預估是相當適合阿門特的下家，也如預期般將其納入麾下。

從交易完成到選秀會結束，公鹿不過短短兩天時間，就將陣容完全翻新一遍，交易前公鹿位於不上不下處境，當下陣容難以為字母哥拚生涯第二冠，資產也已無能力再升級陣容放手一搏，交易後迅速完成重整，有著不俗的中堅戰力、打出亮點的年輕球員、潛力十足的菜鳥、值得期待的全新養成環境，還保有薪資空間能靈活運用，未來道路頓時開闊無比，告別字母哥固然難受，卻是當下對彼此最好的選擇，公鹿秉持耐心，熬到最後一刻，最終成功回收豐厚資產，「後字母哥時代」未必代表衰退的開始，反而可能是下個崛起篇章的開頭，下一次公鹿重返強權，或許不會讓球迷等待太久。