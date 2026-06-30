史帝文斯捨布朗留泰托姆 塞爾蒂克豪賭未來會封神還是翻車？

一周前塞爾蒂克總管史帝文斯參與公鹿「字母哥」安戴托昆波交易，塞爾蒂克打算用上季拯救塞爾蒂克王牌主力後衛布朗+兩首輪籤，期待能打動公鹿。

這是過去三年塞爾蒂克第二次把布朗擺上交易市場，布朗心裡肯定不爽。

30歲布朗上季打出生涯最棒一季，場均28.7分，帶領塞爾蒂克打出56勝26敗東區第二戰績，塞爾蒂克第一王牌前鋒泰托姆上季阿基里斯腱手術傷停到季末復出，例行賽最後只打了16場。

布朗可以說是上季扛著塞爾蒂克打下東區第二戰績「超級王牌」，但塞爾蒂克和史帝文斯仍堅信28歲泰托姆才是流著綠色血液的塞爾蒂克人，三年兩度把布朗擺上貨架。

布朗身上揹著三年頂薪1.83億美元合約，結果塞爾蒂克上季季後賽跌一大跤，以第七種子76人以下剋上淘汰，綠衫軍沒能打出爭冠表現和合理比賽內容，史帝文斯管理哲學「如果球隊不在爭冠雷達，那就是必須進行重整」，布朗成為塞爾蒂克拆解重組關鍵籌碼，並不意外。

綠衫軍試圖用布朗交易字母哥未果。 路透社

目前交易市場傳聞，交易布朗行情除了年輕潛力球員和到期合約，還要搭上四個首輪籤。

尼克前鋒布里吉斯和魔術後衛貝恩近兩年交易都曾送出四個首輪，四年前灰狼交易拿下中鋒戈貝爾也曾送出四個首輪，塞爾蒂克交易布朗要求搭上四個首輪也是合理。

任何交易只有取捨難論對錯，史帝文斯過去三年在業界建立一流口埤，不管是2024年成功奪冠，還是2025年夏天史帝文斯幾筆操作交易，都能為綠衫軍紓解薪資壓力，省下上億薪資和豪華稅單，並累積大量選秀資產和年輕籌碼。

塞爾蒂克如何成功甩賣布朗，這是史帝文斯第一考驗，。 美聯社

但今夏這一局情況完全不同，過去三年都算基本操作，難度不高，布朗交易和綠衫軍重整才是史帝文斯操盤能力真考驗。

論人氣、年紀，泰托姆比布朗更符合綠衫軍看板，論帶隊能力和領袖魅力，其實兩人不相上下，都不是超級巨星那一等級。但布朗上季至少證明自己能帶領綠衫軍脫困，並打出56勝東區第二戰績，泰托姆大傷之後回歸，還沒有證明過什麼。

當代NBA任何一支球隊同時有兩名超級頂薪合約球星，還想打造爭冠深度和高效角色球員幾乎不可能，史帝文斯決定捨布朗留泰托姆，也不意外。

儘管遭遇大傷，泰托姆仍被視為波士頓門面。 美聯社

但布朗是不是更適合做為綠衫軍領軍人物，更擅長扮演關鍵殺手，這是綠衫軍必然要面對的取捨。綠衫軍2024年奪冠，布朗是總冠軍賽MVP，2025年例行賽布朗單核帶隊打出56勝戰績，布朗連續兩年都證明他才是綠衫軍最關鍵那張王牌。

史帝文斯被視為聯盟頂尖英明操盤高手，但在字母哥報價中只拿出布朗+兩首輪，這不是開玩笑就是來亂的，布朗+三首輪+兩個年輕球員都不一定能打動公鹿，史帝文斯提給公鹿這分報價，根本汙辱公鹿智商。

至於布朗值不值得四個首輪+其他更多資產，要看對手有多需要布朗，馬刺肯定需要，但馬刺不會出手，因為布朗太貴。騎士、活塞、火箭、老鷹都需要布朗，這幾隊也都不會有結果，因為布朗未來三年超級頂薪合約，這些志在爭冠或奪冠球隊，沒有人吞得下來。

懷特季後賽表現崩盤，未來3年還有近一億美元合約包袱。 美聯社

市場沒有迫切需求，布朗就很難拿到四首輪報價。

史帝文斯還得面對綠衫軍教練馬祖拉用不好中鋒佛西維奇，後衛懷特季後賽表現崩盤，未來三年還有近一億美元合約包袱，超級板凳後衛普里查德季後賽效率下滑問題，這些工作都不是加加減減或取捨算術問題。

佛西維奇加入並沒有產生太巨大的效應。 美聯社

塞爾蒂克如何成功甩賣布朗，這是史帝文斯第一考驗，如何處理懷特定位和合約是第二考驗，要重組一套爭冠陣容那是更多層考驗。

路遙知馬力，史帝文斯封神之路才剛要上路。