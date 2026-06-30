煮茶論戰／替補屢絕殺 補時的奧妙是「第二個下半場」

加拿大昨天在補時階段進球絕殺南非，「天時地利人和」優勢是最重要因素，且下半場八十分鐘以後、傷停時間進球率是最高的，傷停補時成為決定比賽勝負終點的關鍵，也是「第二個下半場」。

根據統計，高度進球是在八十八分鐘後，補時為落後球隊提供寶貴逆轉完全合法的時間，像小組賽迦納補時絕殺巴拿馬就是一例，補時階段雙方往往更加謹慎，也容易出現戲劇化變局。

過去補時通常三到四分鐘，國際足球總會推動精準補時後，時間普遍延伸到六分鐘以上，成為高頻率絕殺區間。補時完全是主審裁判來決定，評估時間包括換人、傷病和看ＶＡＲ，本屆世界盃增加上下半場三分鐘的喝水詞間，這也要考量進去。

在○比○狀況下，地主一定占優勢，地主球迷吶喊過程會讓客隊有恐懼感，出力上也會出一點狀況，加拿大主場優勢就在這。

現在足球可以換五個人，替補球員有足夠的體力發動致命一擊，這場比賽就可以發現，攻進致勝球的尤斯塔基奧替補上陣，體力、狀況、速度都是最好，心態若能調整好就不得了。

總體來說，傷停補時是打破平衡的催化劑，控球率和選手接觸球的比率成為量化勝負和戰略選擇的指標。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）