中職／選秀點評！陳柏凱成狀元後再狂補投手 悍將這屆選得好

26年中職選秀會於29日晚間進行，今年不但是18年後首次沒有旅外球員回歸，且有不少潛力新秀也因與海外球團簽約或想等待出國機會而未報名參加，因此被認為是選秀小年，即使如此，6支球團仍在前幾輪針對戰力缺口做補強。

畢業於大溪高中的陳柏凱是本屆最好的高中游擊手，原本有旅外可能的他在選秀前決定報名，被視為是狀元熱門，富邦也毫無意外地選擇他，話說富邦在24年季中選進張育成後，最弱的游擊獲得大補強，孰料張育成近年因傷導致防守游擊場次大減，今年更是多以DH上場，打擊功力未減但無法上場守備，目前的主力游擊手由池恩齊擔任，池恩齊運動能力雖佳，攻守方面卻都還有很多進步的空間，選陳柏凱來養成是一個正確的決定，富邦在第二輪之後選了多位大社投手，算是針對今年球隊的弱點做實質上的補強。

味全龍挑選了體能絕佳的廖永詮(左一)，他是二刀流，將來投打兩方面都能發展，就看葉君璋總教練的規劃了。 中華職棒聯盟提供

已拿下上半季冠軍的味全，去年雖莫名失速掉到全年第五也不是件壞事，至少選秀順位排第二，有不少好手可以挑選，內野是味全相對較穩固的守備防線，二游有李凱威、張政禹及更年輕的劉俊偉，而在徐若熙離隊後，本土先發則是亟需補強的部分，但味全挑選了體能絕佳的廖永詮，廖永詮是二刀流，將來投打兩方面都能發展，就看葉君璋總教練的規劃了，味全在第二輪之後也多以投手為主。

台鋼雖在前幾年選秀會上選進不少球員，球隊深度仍然不足，內野除了曾子祐外，一、三壘的吳念庭、郭阜林等人都需要接班人，二壘則是還在找尋適合的人選，今年在第三順位選擇邱文佑，邱文佑是平鎮的隊長，是跑攻守三拍子球員，還能守內外野許多位置，加上心理素質優秀，思想成熟，對於目前農場還是需要大量新血的台鋼來說，是很好的選擇，但第二輪選擇永田颯太郎，就讓許多球迷好吃驚，只能解釋還是需要內野即戰力。

第四順位的統一選擇東體畢業的游擊手黃靖哲，黃靖哲身材雖不高大，卻是攻守兼備的穩定型球員，二游一向是統一內野的較不穩定區域，尤其是在林靖凱受傷之後，因此挑選評價不差的黃靖哲來補強內野深度是一張安全牌，第二輪之後投手、野手都有，今年選秀都選高中生，著眼於未來。

今年沒有選擇投手，反而是選了與前幾支球隊錯過的許書誠(左一)。 中央社

無論在先發或是後援，本土投手都是中信近年的罩門，過去中信也曾在首輪選進本土應屆畢業的投手，如余謙、陳琥等人，但2人對球隊貢獻有限，今年沒有選擇投手，反而是選了與前幾支球隊錯過的許書誠，許書誠在選秀前有高評價，不只是游擊，也能兼守二、三壘，可望加強內野深度，在中信內野人才濟濟的狀況下，許書誠可以在二軍好好成長，第二輪之後則以投手為主，值得一提的是在第四輪選進選秀前被推測有首輪實力的黃玠瀚，黃玠瀚擁有優異的球威，但控球是大問題，這也是從首輪掉下來的主因，中信要如何幫他調整好是未來課題。

樂天選擇陳趙羿勳(左一)在大二才開始轉練投手，最快球速可到達148公里，不管之後從牛棚開始還是直接擔任先發，對於投手戰力都是很大的幫助。 中華職棒聯盟提供

首輪最後一個順位是樂天，樂天今年面臨打線老化、先發投手薄弱的問題，因此首輪不管是補強投手或野手都是補強球隊目前的戰力缺口，在兩者間，樂天選擇陳趙羿勳，陳趙羿勳在大二才開始轉練投手，最快球速可到達148公里，不管之後從牛棚開始還是直接擔任先發，對於樂天的投手戰力都是很大的幫助，選秀會總共選了5名投手，明顯是要先解決投手這邊的問題。