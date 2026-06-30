史上首次！3台將同日先發 寫下台灣年輕旅美農場奮鬥新篇章

2026年6月27日，台灣球迷均興奮萬分，因為這一天大聯盟的賽程名單上，出現多達三個台灣人的名字：鄧愷威、李灝宇與鄭宗哲，在同一天分別代表休士頓太空人、底特律老虎、波士頓紅襪隊先發。這不僅刷新台灣棒球史新頁，更向那些正在小聯盟打拼的學弟們喊話：只要努力！總有一天你的名字也會被看到，漫長農場苦熬的汗水，遲早在最高殿堂開花結果。

逐夢大聯盟的路，從來都不是一飛沖天的神話，而是交織著汗水、文化適應與孤獨奮戰的馬拉松長跑，先來說說三人中資歷最深的鄧愷威，身高6呎4吋、右投，2017年9月年僅19歲的他，憑藉高達92英里的快速直球，以及犀利的曲球、變速球等素質，吸引超過10支球隊的目光。最終，他以簽約金50萬美元、獎學金8萬美元條件加盟明尼蘇達雙城隊，正式開啟旅美之路。

然而，小聯盟的殘酷不僅在於球場上，還存在於隊友之間的競爭，況且這些可能的未來之星，隨時被當成籌碼拿來與其他球隊交易。在雙城隊體系嶄露頭角，鄧愷威隨即在球隊的未來佈局中被送到舊金山巨人隊。對年輕人而言，換環境意味著一切適應重新開始—新的教練、新的隊友、新的定位，你沒有時間質疑或徬徨，得把握任何一丁點機會力爭上游。

轉戰巨人系統後，鄧愷威對上更高階的打者，持續修正控球與球威。他不是一夕成名的天才，而是靠著農場體系一點一滴、穩紮穩打的磨練，還得克服異鄉生活的孤獨與受傷風險，2024年終於拉上大聯盟的投手丘，成為台灣旅美成功的代表性案例。

鄧愷威早在2017年簽約赴美，歷經明尼蘇達雙城、舊金山巨人和休士頓太空人三隊時期，如今終於為自己掙得一席之地，這一路走得並不輕鬆。 法新社

有「台灣怪力男」稱號，體格強壯如牛的二壘手李灝宇，同樣經歷被球隊交易、重新適應的陣痛期。李灝宇2021年6月加入費城人體系，簽約金約65萬美元（含學費條件），當時承載成為隊史首位自家培養的亞洲強打期待。剛赴美時，年僅18歲就展現超齡的打擊天賦，雖然第一年僅出賽9場，卻交出誇張的.364/.440/.773打擊三圍。當時，費城人的農場主管便驚嘆於他的直覺與極佳的本壘板紀律，對媒體談話時評價：「他（李）壯得像頭牛」。身材雖不算高大，但扎實身材與「討厭出局」的競爭心態，讓他迅速成為焦點。

然而，商業棒球的現實很快降臨。為了換取即戰力以衝擊季後賽，費城人隊將這位極具潛力的台灣小將當作籌碼交易出去，李灝宇因此轉戰到美聯中區的老虎隊。在面臨被母隊放棄、轉投新東家的心理震盪下，他仍展現高度的成熟心態，迅速在老虎農場站穩腳跟。歷經兩個不同體系的洗禮、累積豐富的打擊與守備經驗後，終於在2026年成功站上大聯盟舞台，向世人展示台灣人也有重砲威力。

擁有一身力量的李灝宇，最早循費城人體系力爭上游，最終在底特律老虎隊獲得機會登場，他正努力揮棒、參與防守證明自己，鎖定先發二壘手的大位。 美聯社

與李同一年加入美職體系的鄭宗哲，棒球生涯像是一場充滿韌性的世界壯遊。至今去過九個不同的國家（台灣、日本、南韓、中國、波多黎各、美國、多明尼加、哥倫比亞與墨西哥）打球，之所以成為「九國浪人」，背後是極高強度的自我要求與國際賽資歷。

鄭宗哲高中發跡，青棒時期就隨國家隊前往日本、南韓參賽。高三畢業前，他代表台灣出戰U-18世界盃棒球賽勇奪金牌，足跡遍布亞洲各國。2019年7月，他以38萬美元簽約金加盟匹茲堡海盜隊、2021年啟程赴美。然而剛要施展拳腳，就碰上疫情導致小聯盟全面停擺，在巨大的不確定性中回台灣，一邊進行高強度重訓，一邊在台灣體育運動大學讀運動心理學與人體運動學，成功取得學位。

為了實戰，他啟程展開冬季聯盟之旅，足跡遍佈哥倫比亞、多明尼加、墨西哥、美國。為彌補疫情期失去的比賽機會，鄭宗哲在小聯盟球季結束的冬天，主動挑戰競爭激烈、環境刻苦的拉丁美洲冬季聯盟。打過哥倫比亞聯賽奪加勒比海大賽冠軍；又前往多明尼加與墨西哥的冬盟闖蕩。在充滿大聯盟與3A老球皮的聯盟打滾，他靠著高張力的環境不斷打磨自己耐性。鄭宗哲笑說自己不是有耐心的人，但棒球教會他：「你不能用一次的表現來定義自己，必須等待最好的事情到來。」

在海盜隊登上大聯盟的鄭宗哲，球季後四處輾轉最終於紅襪隊體系落腳，日前終於獲得機會向大聯盟報到，以先發游擊手姿態對紐約洋基隊敲安，這場好表現具有象徵性意義。 美聯社

2023年，鄭宗哲參與WBC世界棒球經典賽，在台中地主球迷面前大放異彩。隨後在小聯盟節節高升。2025年4月7日—正好是新婚妻子生日當天—他接到夢寐以求的大聯盟通知，並於4月9日完成首秀，正式將青澀的夢想變為現實。

鄧愷威、李灝宇與鄭宗哲三人的起點各不同，有的是投手，有的是以力量見長的強打，有的是充滿速度與韌性的全能內野手。但他們的共通點是都克服障礙、文化壁壘，並在長達數年的小聯盟脫穎而出，保持耐心、持續維持好表現以等待最好的結果。2026年6月27日同天先發，是他們頂峰相見的歷史時刻，這群台灣好手在最高殿堂有一席之地，不只是個人奮鬥史，更為無數在台灣基層棒球努力、夢想挑戰最高殿堂的年輕學子，點亮一盞最清晰的明燈。