阿根廷世足「悲劇英雄」 資深菜鳥30歲終於初登場還進球圓夢

阿根廷在預賽分組最後一場對戰約旦，一口氣讓5位「世足會內賽新同學」下場，其中的一位就是上半場第19分鐘，以一顆自由球破網的喬瓦尼-洛塞爾索(Giovani Lo Celso)，世界盃參賽經驗有二回，上次被「藍白軍團」徵召入選，是2018年俄羅斯世界盃，阿根廷4場比賽，16強就屈臣當屆冠軍法國，歐亞大陸北方國度，代表隊到此一遊；而喬瓦尼都在替補席上等待叫名，3場小組賽沒機會，下一輪遇歐洲足球強權，同樣也沒聽到總教練喊他的名字替補上場，人生中第一次世界盃，一場比賽都沒踢，這一切經歷都被當時任助理教練的萊納爾-斯卡洛尼(Lionel SCALONI)看在眼裡。

2022年卡達世界盃前夕，斯卡洛尼已經坐穩了阿根廷主帥的位置，而口袋名單就有洛塞爾索，當時效力英超聯賽熱刺俱樂部(Tottenham Hotspur F. C.) 的他，是2021年美洲盃足球賽(Copa América)，阿根廷奪冠的一員，所以自然的也是隔年頂級盃賽的要角，但很可惜的是在世界盃前夕，肌肉嚴重傷勢，無緣西亞世足賽最終23人名單，但在阿根廷總教練斯卡洛尼心裡，這位同鄉的攻擊中場(Attacking Midfielder)是藍白軍不可多得的戰將。

2024年美洲盃洛塞索爾(右)就與總教練斯卡洛尼合作。 路透

2026北美世界盃南美區資格賽第二輪，洛塞爾索已經是西甲皇家貝提斯球會(Real Betis)固定班底，2024年美洲盃「藍白軍團」奪冠重要成員之一，而這屆世界盃小組賽第3場，阿根廷對約旦，終於有先發出賽機會，而他也把握住以一記跨越橫射球破網，讓南美隊先以一球領先，而隊友勞塔羅-馬丁內斯 (Lautaro MARTINEZ)，罰踢12碼球再下一城；下半場對手也不示弱回敬一球，球賽正規賽結束前10分鐘，替補上場梅西，再以一記強勁旋球，讓對方守門員望球興嘆！最終阿根廷以3比1贏得比賽，連三戰的勝利，積分9分晉級32強。

賽後星空下，場邊媒體訪談洛塞爾索，這位年滿30歲的資深球員表示：「我等待這一刻已經很久了，今晚球隊勝利和自己滿意表現，絕對是多年夢寐以求的『圓夢夜晚』，衷心感謝教練團對我的信任，隊友幫助及家人支持，這是一段漫長尋夢旅程，最終結果超過所求所想！」。

媒體訪談洛塞爾索，這位年滿30歲的資深球員表示：「我等待這一刻已經很久了。」 歐新社

賽後記者會上，藍白軍團(Albiceleste)主帥斯卡洛尼，在接受記者詢問強調說：「這絕對不是場簡單的比賽！」，一同讓5位世界盃新鮮人下場是一大挑戰，接著又語氣堅定的表示：「我想，對他們而言，這絕對是個難忘的時刻，事實上，我們在做出人員調整時，費盡心思努力把所有球員都串聯起來，確保球隊整體平衡，不會因為替補上場而受到影響，這是今晚比賽目標，也是我們計劃要做的事情，我非常高興，希望他們能體會身穿國家隊球衣，參加世界盃下場比賽真實感覺，我仔細觀察和互動感受來看，我認為他們確實非常珍惜這份榮譽，所以我們能夠讓所有非門將球員都上場，對了只差門將，這真是讓我感到自豪，總之而言，把這件做好暨贏球，既高興又滿意。」

而記者所關心話題，梅西跨屆連7場進球，此時教頭指出：「對教練團而言，這第3顆隊長進球，其重點是助球隊在這場球賽尾聲再添『保險球』，而創紀錄數據僅供參考，在賽事當下，我們更專注於球員有沒有發揮戰術上策動攻擊及回守所佈的防守陣型到不到位。」。

阿根廷教頭斯卡洛尼(中)，小組賽第三場，一同讓5位世界盃新鮮人下場是一大挑戰。 法新社

而當記者關心問到阿根廷下一戰對手維德角，小組賽以第二名晉級，問斯卡洛尼是否感到驚訝? 而總教練以直球回應提問說：「就我所看到這支球隊表現而言，我並不感到驚訝，因為維德角就是支強隊，而且給H組三個對手，都製造了不小的麻煩，當我透過電視實況轉播觀看，維德角對上西班牙及對烏拉圭的那兩場比賽時，打從心裡就認定，這支非洲島國球隊是支難纏對手，說他們不難對付是毫無意義的謊言。

「因為他們已經給西班牙製造了不少麻煩，儘管西班牙本應獲勝，而且是奪冠熱門之一，這支歐洲球隊沒能做到，烏拉圭也沒能奪勝，沙烏地阿拉伯更沒佔到便宜，所以考慮到本屆世界盃整體戰力情勢，我們必須格外小心，因為維德角是支優秀球隊，一支速度快、默契配合極佳的球隊，很有實力，或許很多人並不這麼認為，但我可以向你保證，他們是支頂級球隊，他們會給我們製造很多麻煩，我們也將一一解決它，贏得比賽。」。