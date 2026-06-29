世足攻略／擁有對戰優勢 看好荷蘭再勝摩洛哥

荷蘭和摩洛哥過去3度交手，荷蘭擁有對戰優勢，包括1994年世界盃小組賽碰頭，加上整體陣容深度、大比賽經驗都是荷蘭占上風，晉級機率超過6成，預估小勝一個球。

就小組賽平均數據來看，控球率兩隊相去不遠，荷蘭6成1、摩洛哥5成8，攻擊次數荷蘭118.3次、摩洛哥103次，危險攻擊荷蘭64次、摩洛哥56次，射偏荷蘭4.7次、摩洛哥5.7次，射正荷蘭6.7次、摩洛哥5.3次，角球荷蘭4.3次、摩洛哥5.3次。控球、攻擊、危險攻擊次數都是荷蘭占優勢，攻擊火力比摩洛哥好。

荷蘭是世界盃「無冕王」，小組賽3場比賽轟進10球，平均進球率3.3，位居賽事前段班。進攻方法很多，展現出極致競技戰術。延續全攻全守，荷蘭強調中場控制和兩翼後衛縱向突破，但近10場定位球失球率達百分之28，面對摩洛哥的高點轟炸要格外小心。

身為歐洲傳統球隊，荷蘭有一定優勢，不過心理層面沒有絕對上風，首次在淘汰賽階段面對非洲對手，缺乏經驗可能帶來不確定性。

摩洛哥也是非洲傳統勁旅。 新華社

摩洛哥也是非洲傳統勁旅，有巔峰狀態的球星，被認為是難以對付的球隊，具備製造麻煩的條件。

摩洛哥有堅忍不拔優勢，面對強敵展現防守韌性和高效率反擊，主打「4-1-4-1」或「4-3-3」，戰術紀律性極強，預賽表現也相當不錯，主力中場賽巴里（Ismael Saibari）前三場都有進球，是球隊晉級關鍵入物。

整體上是荷蘭占上風，晉級機率6成到6成5，預估小勝一個球；摩洛哥若是憑藉極強戰術和防守韌性，立足防守尋找反擊機會，擁有3成5的爆冷門機會。