世足攻略／陣容有優勢 德國破巴拉圭問題不大

4屆冠軍德國小組賽最終戰雖敗給厄瓜多，但淘汰賽首戰碰巴拉圭整體實力仍占上風，只要沒有重大心理波動或紅牌出現，勝率有8成，贏一、兩個球沒問題，不過巴拉圭依賴嚴密防守，德國若無法在60分鐘突破密集防守，可能面對平局爆出冷門。

小組賽三場下來的各項平均數據都是德國較好，控球率德國有6成17、巴拉圭3成57，攻擊次數德國128次、巴拉圭78次，射偏次數德國5次、巴拉圭3.3次，射正次數德國7.3次、巴拉圭1.7次，危險攻擊德國70次、巴拉圭21次，角球德國6次、巴拉圭才0.7次，巴拉圭每個都輸。

德國優勢是中場控制能力很強，球員具備撕裂密集防守能力，兩側突破威脅性相當大，且定位球戰術執行相當準確，但防守比較不穩，存在隱憂。

德國小組賽戰績兩勝一負，第三場對厄瓜多時已經排名第一，不用在意輸贏，讓候補球員練兵，不過曝露防守鬆散問題，專注力比較不足。

巴拉圭主將阿爾米隆。 歐新社

巴拉圭防守穩定性很高，但面對歐洲強敵，防守穩定性能否守得住難說。巴拉圭優勢是擅長縮小區域的密集防守，打「5-4-1」或「4-4-2」，身體對抗凶猛，可以有效壓縮空間；速度型的球員是巴拉圭主要威脅利器，比較差的是缺乏創造力，過度依賴個人選手發揮，控球率也比較差。

定位球攻防將是這一場比賽決定勝負的關鍵，德國平均數據來看比巴拉圭還要好，獲勝機率滿大。