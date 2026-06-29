世足攻略／矛盾對決 看好巴西小勝藍武士日本

32強淘汰賽的焦點戰役之一就是「森巴軍團」巴西碰上「藍武士」日本，雖然8個月前日本在友誼賽3：2逆轉巴西，不過巴西還是優勢一方，穩紥穩打小勝沒什麼問題，應該1：0、2：0或2：1晉級，但日本先取得領先的話劇本可能重寫。

從小組賽的數據來看，巴西攻擊火力比較旺盛，三場平均攻擊次數每場102次，日本78次，控球率也是巴西強一點；整個面來講，關鍵要看維尼修斯（Vinicius Jr.）表現和日本定位球戰術的執行效率，雖然日本比較弱，但若能65分鐘不失球，有望透過反擊和定位球製造奇蹟。

巴西主打「4-3-3」到「4-2-3-1」，除擁有維尼修斯和內馬爾（Neymar Jr.）等球星，還擅長中場控制，且主帥觀念體系靈活，陣容深度比較厚，下半場換人調整能力比較強，要警惕是心態急躁導致防守線出問題。

巴西進攻依靠維尼修斯和內馬爾兩側個人能力撕裂對方防守線，但日本會採取「5-4-1」密集防守，是否能封鎖重要區域空檔是重點。日本核心戰術要抓住巴西從兩邊後衛突擊後的背後空間，由伊東純也發動快速轉換；若能切斷巴西前場供輸線，巴西只能單打獨鬥靠個人技術，日本爆冷門的機率就會稍微提升。

伊東純也。 法新社

日本戰術素養極高，具備快速反擊撕裂防守線的能力，小組賽逼平荷蘭、大勝突尼西亞，展現剛硬實力，具備豪門底氣，但面對超級豪門時的終結能力是個關鍵。日本需要靠穩固防守和定位球反擊製造冷門，來突破巴西的防守線，困難度可能比較大。

巴西若能有效利用球星個人能力打破僵局，應該可以小勝，不過如果出現意外，像是裁判犯規尺度可能改變局勢。